新冠肺炎肆虐，飲食業備受重創，小食店也要諗計求生。有賣腸粉的小店為開拓收入來源，擬推出賀年糕點套餐，並以從末公開發售的腸粉蘸酱「麻香汁」為贈品，增加吸引力。

鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺表示，生意幸好有街坊支持，在新冠肺炎疫情下亦力保不失，今年會更用心推出不同美食回饋街坊。他說：「新年將至，我門今年會推出多款賀年糕點，包括年糕、蘿蔔糕、芋頭糕，每款 900 克，即足一斤半，三款一齊買的話會送獨家調配的『麻香汁』，希望可以進一步刺激銷路。」

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▲ 鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺。

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麻香汁是林應祺為了配搭腸粉而開發出來的獨家醬汁，不少熟客會詢問麻香汁有否單獨發售，今次正是麻香汁首次成為商品。林應祺說：「腸粉即叫即做才好吃，醬汁亦非常重要，例如我們的甜豉油是特意做成暖的，淋上腸粉效果更佳；麻香汁是為了更加配甜豉油而開發，它不像普通的辣椒醬般稠身，淋在腸粉會更加均勻，又可以為芫荽等配料提味。」

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林應祺笑言，從未打算為麻香汁註冊專利，其實要調出類似味道並不難，只是調味料商無必要製作出小眾用途的調味料，又由於自己集中於如何將腸粉做得更好，一直未有計劃將麻香汁商品化，今次將麻香汁變成贈品，亦希望能夠回饋熟。他說：麻香汁除了配腸粉之外，配蘿蔔糕和芋頭糕亦非常美味，希望街坊會喜歡。」

▲ 賀年糕點套餐會贈送麻香汁。

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