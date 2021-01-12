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【Signal 教學】告別 WhatsApp！轉會 Signal 安裝及設定攻略（附下載連結）小企把握新商機

數碼轉型 18:20 2021/01/12

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近日，不少港人都關注 WhatsApp 會將資料交予 Facebook 的問題，更有人開始社交平台「移民」，轉移用 Signal。作為中小企和商戶，當大批客戶轉用 Signal 時，大家亦需要識用 Signal。如今大熱的 Signal，是一款採用更高加密標準的即時通訊軟件，究竟 Signal 有什麽特別？以下除介紹 Signal 的加密及功能外，也會教大家安裝時要注意的設定項目。
                              
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Signal 由美國公司 Open Whisper Systems 開發，Android 及 iOS 平台均有上架，用家可免費下載。Signal 的使用方法跟 WhatsApp 差不多，同樣使用電話號碼註冊，支援發送訊息、群組對話（Group Chat），可傳送文件及圖片等。Signal 的加密標準高，採用端對端加密技術之餘，其加密引擎亦是開源，任何人都能查看其安全保障是否足夠。

以下即教大家在安裝 Signal 時有哪些需要注意。安裝 Signal 的方法十分簡單，但就記得要設置「PIN 碼」，以及勾選設定保障自己及他人。

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【iOS 下載按此】

【Android 下載按此】

值得注意的是，Android 版的 Signal 功能較 iOS 版本多。Android 版可自行調校保留訊息量、防止備份，以及防止截屏等。

﹀Signal 安裝及設定技﹀

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撰文 : | 梁綺文

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