【CES2021】Verizon：5G 在新冠肺炎疫情中發揮作用

5G 技術發展由 2020 年延伸到 2021 年，且新冠肺炎疫情更令專注點及應用與以往的多次的流動網絡革新有顯著不同。美國 Verizon 主席兼執行長 Hans Vestberg（大圖）在今年消費電子展（CES）的主題演說上提到在運動項目、教育、博物館、物流及表演行業上的應用。

Hans Vestberg 在 CES 會上指出，新冠肺炎疫情大流行推動 5G 技術應用，令本在將來發生的事情提早出現，包括度身定造服務，讓觀眾在網上觀看比賽時可實時選擇不同鏡頭，現時已有美國國家美式足球聯盟（NFL）運動場地部署了 5G 連線，Verizon 更打算在 2021 年推展到 28 個相關場地，同類技術亦可應用到演唱會等表現場地。

CES 2021 開鑼 新冠肺炎疫情加速科技應用普及【見下頁】

至於智能城市發展中，Hans Vestberg 就提到，透過年前收購的Skyward無人機方案商，及與物流業者 UPS 合作，以 5G 無人機為市場提供物流運輸服務，短片中可見 UPS 運輸團隊以5G 無人機將物件送到客戶門前，而 UPS 執行長 Carol Tome更指，無人機可為醫療機構送遞重要及緊急物資。

▲ UPS 利用 5G 無人機運送包裹甚至醫療物資。

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