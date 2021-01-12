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【數碼轉型】CES 2021 開鑼　新冠肺炎疫情加速科技應用普及

數碼轉型 13:35 2021/01/12

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消費電子市場年度展會今年於網上展開，這個業界年度採購指標亦展示新常態，並指在新冠肺炎疫情下，電子商貿、遙距醫療、串流影片及遙距學習以倍速增長，甚至一次過跑贏了多年的增長率。

美國消費電子展（CES）主辦單位 Consumer Technology Association （ CTA ）研究部副總裁 Steve Koenig，引述 McKinsey調查報告指，電子商貿市場在 8 個星期付運了 10 年的量、醫療相關的虛擬會議 15 日內升了 10 倍，Netflix 及 Disney+ 等串流影片服務用戶數達 5,000 萬，5 個月增了 7 年的量，遙距教學更在兩個月達到 2 億 5,000 萬的水平。

港產智能眼鏡疫市彈起　多功能低價格搶佔全球商機見下頁

電子展一向是業界採購新技術指標，在全球環境經歷重大改變下，Steve Koenig 認為今年數碼健康、數碼轉型、機械人及無人機、汽車技術、5G 連線及智能城市會是重點。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度 見下頁

數碼健康方面，CTA 研究部總監 Lesley Rohrbaugh 提到市場需求熱熾，預期未來 5 年可連線的數碼醫療監測設備在美國付運量會大幅增長，單是 2020 年，該產品的市場收入就由 2019 年的 3 億 6,500 萬美元大幅增長 73％ 至 6 億 3,200 萬美元，預計 2021 年增長會放緩到 34％ ，但仍會達 8 億 4,500 萬美元水平。

Lesley Rohrbaugh 認為，機械人技術、人工智能醫療診斷及 XR（混合實境）在醫療上的利用，都會是未來數碼醫療發展中有潛力的部份。此外，自動駕駛， 5G 連線、智能城市等範疇的相關技術，都是今年網上 CES 2021 中值得留意的地方。

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撰文 : 彭振濠

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