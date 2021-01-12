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【照搞花市】維園年宵取消也不怕！王維基HKTVmall辦花市支持本地花農

業界頭條 15:07 2021/01/12

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受新冠肺炎疫情影響，政府早前決定取消在全港 15 個地點舉行的年宵市場。原本以年宵市場作為收入來源的本地花農批評政府做法，但亦有商家出幫花農。香港電視集團行政總裁王維基決定在旗下 HKTVmall 開花市，支持香港花農。

王維基在其個人 Facebook 專頁上表示，由於今年沒有年宵花市，因此決定在 HKTVmall 開設花市。此外，HKTVmall 亦推出短期合作計劃，所有年花只收取 3% 佣金（另加 2% 信用卡費用），時間由即日至 2 月 28 日。另外，在 1 月 25 日起會有直播平台協助推銷，希望大家支持香港花農。

一年一次收入偏遇花市取消 疫情未完花農靠熟客撐住（有片）見下頁

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

王維基決定在HKTVmall開設花市

農曆年宵市場取消檔主年關難過 食環署：物色選址賣年花減業界影響見下頁

食環署發言人表示，為保障場內檔主和市民健康，決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。發言人續指，為協助花農以其他方式銷售年花，會與業界主要持分者會面，積極探討各種可行措施，如在各區公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

疫情不出門利是封生意慘淡 印刷燙金小店：今年不印新款清舊貨見下頁

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盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Ricky Wong@Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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