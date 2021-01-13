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【疫市營商】通訊軟件主動出擊找客源　美容公司逆市開 7 分店

商管策略 08:13 2021/01/13

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新冠肺炎肆虐，美容業無論是服務或零售產品皆踏入寒冬。不過，有公司以獨特策略在疫情裏站穩腳跟，不墨守成規地在實體店「等運到」，讓員工主動出擊，以通訊軟件尋找客源，及早轉型讓他們成功化危為機。

BEAUTY EXPRESS 在 2020 年連開 7 間新店，集團董事 Aviad Ben Ezra 坦言，新冠肺炎疫情下女士外出需戴口罩，連護膚化妝品也省掉，重重打擊美容行業，2018 年般憑藉全港零售業報捷而利潤倍增的環境不再。不過，集團仍對香港市道充滿信心，決定改變營銷策略，先將自家品牌 The Mineral Boutique、A80 及代理品牌作出清晰分野，同時「趁低吸納」，以優惠租金和條件繼續擴展，大開分店。

開直播・轉網銷助業界數碼轉型　美容商會：再不變只有等死見下頁

有了舖後便需要人。美容業一向標榜年青亮麗，BEAUTY EXPRESS 卻反其道而行，他們擁有可能是全港平均年齡最高的銷售團隊。該公司現時共 400 多名員工年紀年過 60 歲，銷售團隊平均年齡更達 40 歲以上。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

BEAUTY EXPRESS 集團董事 Aviad Ben Ezra。

面部療程顧客戴口罩做不到　美容院：限聚令收入來源大減重開作用有限見下頁

Aviad Ben Ezra 解釋：「我來到香港十多年，深愛這個城市和這個地方的人。我們對於員工能長久留在公司實在感到非常鼓舞，人才就是公司最珍貴資源，絕對不應被年齡限制。事實證明，我們的資深員工愈戰愈勇，不但業績一流，而且對扶持新人更是盡責，這是我們倍感自豪的公司文化。」

BEAUTY EXPRESS 能夠在疫情肆虐下迅速站穩的主因是應對及時，2020 年 2 月份本港全線零售陷入半停頓狀態時 BEAUTY EXPRESS 便已改變策略，由在百貨店裏被動等待客人改為主動出擊。透過之前公司建構好的網上平台，銷售團隊在家中主動向顧客以 whatsapp 聯絡，化身 KOL 自媒體，同時又在社交媒體和網購平台大力推廣公司，共同努力下，公司業績兩月內就成功回穩。

政府推新一輪抗疫基金 美容中心：學新加坡幫手交租出糧先見下頁

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撰文 : 陳文政

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