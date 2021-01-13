【管理Tips】經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀

雖然偶然對工作感到疲乏是正常不過，但如果下班後完全無法放鬆，甚至在睡前閉上眼，腦中馬上充斥着各項明日待辦事項，焦慮到失眠，很有可能已經患上「職業倦怠」！

世界衛生組織（WHO）在 2019 年正式將「職業倦怠」（職場現象） 列為「疾病」，以下為職業倦怠的 9 大症狀：

（1）借酒消愁

不少打工仔表示，只要遇到工作倦怠，就會用酒精麻醉自己，忘記工作上的不愉快，還有人會把「跟三五好友一起喝酒」當作紓壓管道，甚至漸漸上癮。

（2）容易生氣不耐煩

每天做着相同的工作，隨時會陷入職業倦怠，很容易為了小事生氣，上班時對同事講的話感到煩躁，下班後則對家人失去耐性。要觀察一個人有沒有職業倦怠，看他是否經常黑面、對別人不耐煩就能看出端倪。

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（3）甚麼事都提不起勁

經歷職業倦的打工仔分享，以前馬不停蹄地工作，某天卻突然像洩了氣的氣球一樣，對任何事情失去動力，原本熱愛的工作內容，瞬間變得乏味，甚至在下班後，也不再做那些曾經會讓自己感到快樂的事情。對身邊的事情毫不關心，呈現一種「無感」的狀態，只覺得生活好像停滯不前。

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(4) 上班昏昏欲睡

不管前一天睡得多飽，只要一走進辦公室，就開始精神不濟。覺得工作內容太無聊、對工作沒有認同感的時候，上班特別容易想睡覺，但神奇的是，只要一等到下班時間，馬上又恢復精神，完全是典型的「返工一條蟲，放工一條龍」。

（5） 工作效率變差

就像橡筋用久了會缺乏彈性，長期處於高壓工作環境下，容易讓人陷入職業倦怠，工作效率也隨即下降。工作效率變差之後，又容易覺得自己無法負荷工作量，繼而對工作感到不滿，又再度陷入更負面的惡性循環中。因此適時休息是非常重要，能幫助自己走出職業倦怠的狀態。

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（6） 常常發呆放空

不管是上班還是下班，每天都會不自覺地發呆一段時間，有時候是發呆等下班，有時候則是放空思考工作的意義。就算是假日也只想躺在床上，甚麼事也不做，就只是發呆一整天。其實偶爾允許自己放空，反而能清空腦袋裏被工作佔據的情緒，讓自己「叉好電」再回到職場。

（7）睡眠質素變差

當感到職業倦怠時，睡前特別會想東想西，想着要不要轉工、想着還有哪些待辦事項。因此就算有睡覺，也常常處於睡眠不足、發惡夢的狀態，甚至深受失眠之苦。

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（8）早上起不到床狂遲到

明知應該要起床，身體卻躺在床上，心裏默念着「再睡5分鐘就好⋯⋯」，就算遲到要被公司扣錢，卻還是不自覺地遲到。職業倦怠重度患者應該都很能體會這樣的心情，潛意識地想逃避工作，深知自己無法不上班，就採取這種消極的應對策略，讓自己感覺好過一些。

（9）扮病請假

「裝病請假」是比遲到更嚴重的職業倦怠症狀，既然睡過頭不如就請假。許多打工仔表示，「偶爾一睡醒就是不想上班」、「睡過頭都會趕快想個理由請假」，網上也流傳許多「不容易被拆穿的裝病請假技巧」，根本就是「逃避雖然可恥但是有用」的最佳寫照。

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