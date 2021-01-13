【環保商機】服務興盛變生態災難？ 回收餐盒・無人機助外賣平台更環保

當食物外賣成為新冠肺炎疫情下的「必需品」，也對環境造成不小負擔。每筆外賣定單都會產生食物包裝紙和餐盒等損害環境的物料，隨著社會對環保意識提高，最近美國出現外賣餐盒重複使用的應用創新技術。此外，2021 年的食物外賣市場，還有哪些創新趨勢？

新創 Dispatch Goods 正研發可重用的金屬製外賣容器，並跟公司附近的餐廳合作，讓商家以這些容器包裝外賣食品。消費者在用膳後可直接將餐盒丟進 Dispatch Goods 在每層樓設立的回收桶中。Dispatch Goods 則會每日收集、清洗餐盒，再送回餐廳使用。

除了使用可重用餐盒，2021 年的食物外賣市場還有更多趨勢與發展：

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

（1）小規模服務有優勢

以往擁有完善的物流系統公司，能提供完善的外送服務。然而，在 2021 年，中小規模的企業更可能發展出他們獨有的物流系統，消費者可能偏向選擇中小規模平台。例如，當 app（流動應用程式）與外賣時間追蹤等技術普及，許多餐廳也偏向開發自己的外賣 app，不僅更接近自己的顧客，也能加掌握食物從製作到送到顧客口中的時間與品質。

餐飲業管理模式可自動化？英國回流港青開發網上食材供應平台【見下頁】

（2）消費者期待更好的服務體驗

餐飲外賣服務不再是初步起家的市場範疇，現時大多數消費者也已經體驗過這項服務，不免會開始跟其他更成熟的服務比較，甚至期望外賣服務能提供更優質的服務，如：快速、餐廳夥伴數目、態度、流暢度等。

餓了麼員工上班猝死公司只人道賠2,000 香港外賣員保障又如何？【見下頁】

▲ 無人機、自動車等新興科技作為外賣工具的市場，會繼續發展，但礙於科技挑戰、政府法規等障礙，要真正實行自動外送的時機，尚未到來

（3）自動外送等新興科技需求增加

無人機、自動車等輔助外賣的新興科技會繼續發展，但礙於科技挑戰、政府法規等障礙，要真正實行不經人手自動外賣的時機尚未到。不過，創新的外賣方式仍會繼續出現，如社區的儲存箱取代裝有溫度感應器的智能外賣盒等，依照食物種類、範圍等條件，只要找到最適合自己的外賣方式，就能同時滿足業者與消費者。

實時監察跨店銷售數據 港產餐飲管理方案按月付夠靈活【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash