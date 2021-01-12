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【SME學堂】Donki・超市都有用　「廉價」音樂洗腦歌令顧客認為產品更抵買

商管策略 16:36 2021/01/12

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平日逛街進入某些商舖時，有沒有試過聽到店內的背景音樂（BGM）後突然引起購物慾？原來商店揀選的背景音樂與顧客的購物慾大有關係，一些聽起來比較「廉價」的音樂更可以令顧客覺得店舖的產品更便宜。

通常在超市、藥妝店聽到的音樂以開朗、單調的歌曲為主，當中日本不少超市都會播放廉價 BGM (チープなBGM) ，在日語中有「看來廉價」的意思，「チープなBGM」有樂曲結構簡單、重複、洗腦、明快等特徵。

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日本音樂製作人淺倉大介認為，在超級市場播放聽起來較廉價的 BGM 是因為聽到廉價的音樂會令人感覺價格便宜，而播放沉穩的古典音樂，會讓人覺得產品價格較高。雖然店舖伯播放不同的 BGM ，但說到最「洗腦」的歌曲非驚安之殿堂的 Donki donki song 莫屬！

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Photo：Japan Guide

撰文 : 廖淑瑩

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