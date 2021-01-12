【SME學堂】Donki・超市都有用　「廉價」音樂洗腦歌令顧客認為產品更抵買

平日逛街進入某些商舖時，有沒有試過聽到店內的背景音樂（BGM）後突然引起購物慾？原來商店揀選的背景音樂與顧客的購物慾大有關係，一些聽起來比較「廉價」的音樂更可以令顧客覺得店舖的產品更便宜。

通常在超市、藥妝店聽到的音樂以開朗、單調的歌曲為主，當中日本不少超市都會播放廉價 BGM (チープなBGM) ，在日語中有「看來廉價」的意思，「チープなBGM」有樂曲結構簡單、重複、洗腦、明快等特徵。

激安・驚安・DONKI？拆解激安の殿堂「分身」由來【見下頁】

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

日本音樂製作人淺倉大介認為，在超級市場播放聽起來較廉價的 BGM 是因為聽到廉價的音樂會令人感覺價格便宜，而播放沉穩的古典音樂，會讓人覺得產品價格較高。雖然店舖伯播放不同的 BGM ，但說到最「洗腦」的歌曲非驚安之殿堂的 Donki donki song 莫屬！

同行倒閉潮也不怕！日本拉麵店兩「普通」招生意疫市倒升【見下頁】

狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍 讀懂DONKI激安の殿堂捉心理賺錢招數【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Japan Guide