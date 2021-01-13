  • 15°C
香港時間 : 2021113日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】百年老店數碼轉型抗疫！溫泉旅館研發中小企客服系統改善營運流程

數碼轉型 14:09 2021/01/13

分享：

老店如何在新冠肺炎疫情下生存，成為商家營運重點。日本一間有百年歷史的溫泉旅館，十多年前已面臨倒閉危機，加上現時疫情肆虐，令旅館必須數碼轉型求存。經營者因而研發一款適合中小型旅館的經營管理系統，並提供月供方案予中小企使用，以維持收入。

「陣湯屋」第 4 代經營者為了改善營運情況，開發了適用中小型旅館的「陣屋Connect」經營管理系統，以改善無效率經營的困境，除了自身經營的湯屋使用此系統，也提供月租方案供其他中小型旅館使用。

實時監察跨店銷售數據 港產餐飲管理方案按月付夠靈活見下頁

如員工遇到設備故障可透過平板電腦拍照上載到系統，讓維修部門快速處理

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

「陣屋Connect」協助旅館業運用經營管理系統改善營運流程（如：預約、客戶服務、廚房管理、清潔和設備管理），以提升旅館營運效率。廚房管理方面，廚房螢幕直接顯示客戶預訂菜單、偏好、是否在慶祝紀念日／生日等資訊，以精簡內部溝通，同時提供烹飪時間、採購管理、成本控制報表。

此外，員工清潔完房間後，可透過平板電腦匯報房間清潔完成。如員工遇到設備故障可透過平板電腦拍照上載到系統，讓維修部門快速處理。

日本目前已有 300 多間設施（如旅館、醫療設施、安老院等）使用「陣屋 Connect」的系統。

開發時間短收費合理 本地軟件公司「罐頭式App」助中小企快速數碼轉型 見下頁

廚房屏幕直接顯示客戶預訂菜單、偏好、是否在慶祝紀念日／生日等資訊，以精簡內部溝通，同時提供烹飪時間、採購管理、成本控制報表

虛擬商店成疫情下新產物 連鎖品牌開快閃虛擬店「試水溫」見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：陣屋 Connect

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【2021展望】 Google 搜尋「為甚麼」成全球熱搜 預測 2021 年度關鍵字
2020/12/31
【2021展望】 Google 搜尋「為甚麼」成全球熱搜 預測 2021 年度關鍵字
【企業網絡安全】美國科技公司發獎金信測試員工 500 員工「中招」需重讀網絡保安課程
2020/12/28
【企業網絡安全】美國科技公司發獎金信測試員工 500 員工「中招」需重讀網絡保安課程
酒店 數碼轉型 市場拓展 疫情 軟件 雲端 酒店行業 新冠肺炎疫情 溫泉 日本

下一篇文章

【CES2021】Verizon：5G 在新冠肺炎疫情中發揮作用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣