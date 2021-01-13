【SME學堂】百年老店數碼轉型抗疫！溫泉旅館研發中小企客服系統改善營運流程

老店如何在新冠肺炎疫情下生存，成為商家營運重點。日本一間有百年歷史的溫泉旅館，十多年前已面臨倒閉危機，加上現時疫情肆虐，令旅館必須數碼轉型求存。經營者因而研發一款適合中小型旅館的經營管理系統，並提供月供方案予中小企使用，以維持收入。

「陣湯屋」第 4 代經營者為了改善營運情況，開發了適用中小型旅館的「陣屋Connect」經營管理系統，以改善無效率經營的困境，除了自身經營的湯屋使用此系統，也提供月租方案供其他中小型旅館使用。

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▲ 如員工遇到設備故障可透過平板電腦拍照上載到系統，讓維修部門快速處理

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「陣屋Connect」協助旅館業運用經營管理系統改善營運流程（如：預約、客戶服務、廚房管理、清潔和設備管理），以提升旅館營運效率。廚房管理方面，廚房螢幕直接顯示客戶預訂菜單、偏好、是否在慶祝紀念日／生日等資訊，以精簡內部溝通，同時提供烹飪時間、採購管理、成本控制報表。

此外，員工清潔完房間後，可透過平板電腦匯報房間清潔完成。如員工遇到設備故障可透過平板電腦拍照上載到系統，讓維修部門快速處理。

日本目前已有 300 多間設施（如旅館、醫療設施、安老院等）使用「陣屋 Connect」的系統。

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▲ 廚房屏幕直接顯示客戶預訂菜單、偏好、是否在慶祝紀念日／生日等資訊，以精簡內部溝通，同時提供烹飪時間、採購管理、成本控制報表

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Photo：陣屋 Connect