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【管理Tips】自以為「奴工」怨天尤人？打工仔應保持正能量勿墮假象

商管策略 11:39 2021/01/14

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不論你是新進還是職場老手，習慣自我標籤「奴工」，他們在職涯中慢慢接受不滿意工作、習慣了壓力和痛苦等思想，更慢慢鑽牛角尖。為確保自己身心健康，打工仔切忌墮入以下 3 種假象：

（1）盲目追求實現目標。
剛步入職場初出茅廬的新進，滿懷豪情壯志發展事業，不過在高度競爭職場環境，一心專注個人目標、盲目追求成功，容易將工作陷入不愉快，嚴重情況更有機會失去同事信任、支持和幫助。

【管理Tips】營造對話氣氛提高生產力 3 招打破「沉默」公司文化見下頁

職業怠倦（burn-out ）成為「時代病」？2019年世界衛生組織將職業怠倦）列入《國際疾病分類標準》第11修訂版，並定義疲倦是「綜合症」，由長期工作壓力導致，其徵狀包括感到能量耗盡或疲憊、增加心理精神距離、感覺情緒消極或表現玩世不恭（Cynicism） ，以及降低專業效能。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

在職涯中各個階段經歷高低起伏，避免消極思想開始走向極端，開始以下3點中改變。

【管理Tips】寒流返工着到隻糉？4 招保打工仔優雅專業形象​​​​​​見下頁】​

（2）過度工作惡性循環。
部分打工仔習慣將工作壓力成生活一部分，甚至潛意識認為超時工作會令上司高興，但壓力影響思維和情緒，影響工作成果外，還會影響人際溝通降低及個人對公司創造力。打工仔注意擺脫思維，先學會管理技巧助提高效率，才能重拾工作快樂。

（3）拋開「工作不是滿足感主要來源」概念。
現今世代工作不僅是謀生工具，薪酬微薄工作也可以獲得工作上滿足感；事實上，工作日常中能尋找意義和目標，慢慢培養工作樂趣，從中獲取滿足感，重新理解對工作、他人應有期望。

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Photo：Pexels、Jesper Sehested

撰文 : 鍾采餘

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