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【營商調查】逾4成在港美國企業對香港前景悲觀　逾3成指香港競爭力降低

業界頭條 07:34 2021/01/12

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2020 年延續至今的新冠肺炎疫情加上 2019 年的社會事件，影響香港營商環境。據香港美國商會（Amcham）最新調查顯示，有超過 40% 的受訪在港美國企業，對 2021 年的前景悲觀，更有約 1/3 的受訪者表示，香港作為全球商業中心的競爭力，在過去 1 年降低。

香港美國商會去年 12 月 11 日至今年 1 月 4 日間，對其 1,400 名會員進行調查，回覆人數共 181 人，約佔商會人數 15%。調查結果顯示，有 61％ 受訪者認為，香港去年商業環境不穩定，而且有惡化情況。另外，有超過 40％ 的受訪者，對 2021 年的前景表示悲觀。

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有 61％ 受訪者認為，香港去年商業環境不穩定，而且有惡化情況

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港府處理新冠肺炎疫情方面，超過 60％ 的受訪者表示，對香港政府處理旅遊限制，和其他遏制疫情的措施缺乏信心。多數受訪者稱，希望香港政府能增加透明度，並以更好的數據和科學依據，協助處理疫情。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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