Perfetta 總公司發聲明反駁消委會口罩測試表現 港代理指消委會工作馬虎 擬向消委會採法律行動

早前香港消委會進行了一次口罩測試(按此瀏覽詳情)，結果 Perfetta 口罩的 PFE 表現甚不理想。Perfetta HK 在 Facebook 專頁上貼出聲明，指消委會針對口罩測試一事馬虎。



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Perfetta 口罩越南生產商富寶集團的聲明如下:





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Perfetta HK 在帖文中發表的聲明如下:

本公司近日直接聯絡消委會有關PERFETTA口罩測試內容，無奈消委會回應卸責。對本公司及品牌造成不可挽回的聲譽及商業損失。

消委會的回應如下：

『一直以來，本會進行測試的目的是為消費者提供市面上正在出售產品的狀況，而不是為生產商進行品質管理，故所有測試的樣本均由本會職員以消費者身分到市面的零售店購買，而不會測試由生產商或代理商等提交的樣本。

只要是在零售店出售的產品，都有機會被列入本會測試樣本的範圍，本會公佈的測試結果是反映測試樣本的情況。如有需要，本會會將測試結果轉交香港海關跟進。

是次測試的「Perfetta Disposable High Filtration Face Mask」樣本是從「優品360」零售店購入。』本公司從來沒有供貨給「優品360」。

然而本公司是從正式渠道取得越南富寶集團的正式入口許可，非坊間不明來歷的口罩來源。消委會測試PEFETTA口罩來源，非越南富寶集團認可的公司出售，也未有在商品註冊中核實產品內容，簡單至到越南富寶集團官方網站核對包裝設計內容工作都省卻，然後以該不明來歷的貨品灌以「越南PERFETTA口罩」的名義進行抽檢，本公司認為消委會工作馬虎，流程極不可取。

本公司要求消委會證明其口罩來源，提供正貨單據，然而消委會指如該產品是假貨或水貨流入則屬海關工作，與該會工作無關，態度明顯塞責。

消委會躲在《消費者委員會條例》第5條的權力保護下，以非正當入口的口罩向正式的供應商貨品進行抹黑。然而市民以消委會作為信心指標，卻無法清楚消委會於流程及事後處理態度，本公司認為均極不可取。

本公司正與越南富寶集團及律師相討後續跟進行動。往後將繼續於專頁公告。