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【全國棄用?】土耳其總統率先棄用 WhatsApp 呼籲民眾轉用本土通訊程式

行內熱話 03:07 2021/01/12

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早前通訊軟件 WhatsApp 宣布將要求用戶於 2 月 8 日起，同意把資料共享給 Facebook 及其子公司。此舉引起土耳其用戶不滿，在社交網站上發起刪除 WhatsApp 的行動，土耳其總統新聞辦公室亦表示將放棄使用 WhatsApp 向傳媒發布信息。土耳其本土通訊軟件 BiP 的下載量因而暴增。
                             
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通訊軟件 WhatsApp 即將更改條款，要求除英國及歐盟以外的用戶，於 2 月 8 日起同意把其個人資料，共享給 Facebook 及其子公司。此舉引起多國用戶不滿，不但香港網民紛紛表示轉用另一通訊程式 Signal，土耳其用戶更在社交網站發起刪除 WhatsApp 的行動，透過「#DeletingWhatsApp」標籤，呼籲民眾棄用 WhatsApp 。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）新聞辦公室於周日（10 日）發表聲明，表示從本周一（11 日）開始，將停止使用 WhatsApp ，日後所有信息將透過當地通訊軟件 BiP 向傳媒發表。土耳其總統數碼傳輸辦公室負責人 Ali Taha Koc 表示，絕不能接受 WhatsApp 新服務條款只容許英國及歐盟用戶豁免共享數據，更呼籲國民轉用本土通訊程式如 BiP 及 Dedi 。

土耳其用戶紛紛轉用國家本地通訊軟件，其中土耳其電信龍頭 Turkcell 旗下的通訊軟件 BiP 下載量飆升，過去 24 內小時增加了 112 萬新用戶，全球累計擁有超過 5,300 萬名用戶。

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撰文 : 張文啟

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