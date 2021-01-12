TL Mask 冬日色系口罩 即將登場

香港口罩廠 TL Mask 表示，新推的冬日色系口罩即場將上市。



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今次廠方推出的口罩顏色有銀河灰、型格黑、古銅啡超和海豚灰四款，口罩是 Level 3 水平，成人尺寸。但廠方尚未公布售價和上市日期。

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TL Mask 口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

‧BFE / PFE / VFE > 99%

‧ASTM LEVEL 3

‧EN14683 Type II R

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。