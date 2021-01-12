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【附購買連結】KF94+Level 3! SAVEWO 救世型格四色超立體口罩 實惠網店搶先發售

行內熱話 02:47 2021/01/12

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Pricerite 實惠表示，即時發售連 SAVEWO 救世官方也尚未上市的救世冬系超立體口罩。
                             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，SAVEWO 救世深色系列超立體口罩已搶先登陸網店，而且有齊 4 款型格新色選擇，並有標準碼跟大碼選擇，適合不同面形用戶。口罩支援 KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR 規格，一盒 30 個獨立包裝售 $189。

【其他內容】【附購買連結】多款藍鷹牌口罩限時大特價 售價低至$100/50個

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Savewo 口罩規格

-KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-特製專用3mm耳帶柔軟順滑

-ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

-特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%

-獨立包裝

售價:$189/30個

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【其他內容】  【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

【其他內容】    附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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