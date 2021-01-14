【疫市營商】創意技術輸出不受疫情影響　「80後」屏幕廣告公司反攻內地日韓・歐美

香港廣告業蓬勃，想在市場上佔一席位殊不簡單，有廣告公司結合科技與創意，以互動為賣點創作出無數成功項目，不僅在新冠肺炎疫情裏站穩腳跟，更將軟技術輸出至內地、東南亞、日韓，甚至法國等地。

Air Concepts 由「80 後」Ken Hui、Denny Wong、Mike Wu 於 2015 年創立。Ken 說：「我們出身於傳統廣告公司並擔任不同職位，後來嘗試創業，希望在無制肘的情況下做些市場前所未見的創新項目，透過結合科技與創意，以高互動創意帶給消費者獨特、嶄新的體驗。過去廣告可能就是單純在熒光幕展示產品資訊，但透過科技，我們相信可以做得更多更好。」

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▲ 藝術平台 Artzo ，用戶可以透過平台得知成交紀錄等等不同的數據。

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將創意結合科技來改進市場推廣，Denny 直言香港這方面一直較落後，所以 Air Concepts 在這方面更要銳意進取，該公司現時逾 30 名員工，一半是科研人員，希望憑藉科研技術將項目打磨得讓人一見難忘。

Air Concepts 的業務由廣告涵蓋到互動體驗創作，更開始研發初創項目，包括 STEAM edutaining 和年初推出的藝術本台 Artzo。

▲ Air Concepts 創辦人（左起）Mike Wu、Ken Hui、Denny Wong。

Denny 解釋：「行業要發展便定然要在教育入手，在 STEAM edutaining 方面我們正在製作自家獨立品牌。同時，我們耗時超過 1 年為海洋公園建造嶄新場館，屆時會以科技去引入生態教學以及娛樂。」

Mike 指出，香港業務現時只佔公司總業務一半，Air Concepts 曾在韓國做過裸眼 3D 的 80 米電子屏幕廣告，又為各大公司商業展覧加入大量互動創意內容。他說：「以化妝品公司為例，客人在屏幕即時看到自己用某種化妝品的效果；消費者可以用自己手機與展區的超大型設施互動，增加展區吸引力。我們的強項是科技應用，這方面沒有地域限制，市場更大，甚至可以進行軟技術輸出。現在我們會和內地、東南亞、日本、韓國等等當地公司合作，步入不同市場，希望能夠透過創意和科技，攜手創造新時代。」

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▲ 在希慎廣場推出的「Air Tennis」，有關慈善活動除了能玩自家研發的 VR 遊戲外，參加者更可將自己的樣貌刻在球上，捐出善款即可走作為紀念。

▲ 與英國保誠合作，在銅鑼灣希慎廣場推出的 Virtual Velodrome 場地單車虛擬體驗館。

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