【SME學堂】簡簡單單刺激顧客食慾　Burger King 換品牌Logo配合環保

漢堡王 (Burger King) 最近更換品牌 Logo 是公司 20 多年來首次進行品牌重塑，Logo 以簡約風格為主，另外公司亦發布了全新的食品包裝、餐廳、員工製服等視覺設計。

在上世紀末，為了體現快餐店的速度優勢，漢堡王在新 Logo 中加入了標誌性的藍色弧線。隨著時代審美觀的變化，簡潔易明的 Logo 更加受到市場推崇。 漢堡王的新 Logo 沿用了 1969 年和 1994 年的 Logo 設計思路，​​使用紅橙暖色色調、外形像一個漢堡包。公司希望圓潤的品牌字體能激發顧客食慾，讓人想要大快朵頤。

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在食品包裝方面，漢堡王採用棕褐色、紅色和綠色配色，從而體現漢堡王堅持「火烤」漢堡及使用新鮮食材。 此外，包裝上還附有「有趣的配料插圖」和描述食物的形容詞，如「酥脆」（Crispy）、美味（Tasty）等。

隨著消費者的消費習慣改變，環保飲食的普及也推動快餐店提供更多健康選擇，漢堡王在去年 2月，已宣布在其經典產品皇堡（Whopper）中不添加人造色素和防腐劑。

早在去年 9 月，漢堡王就公佈其新餐廳設計，當中增加電子 菜單屏幕、 漢堡取物櫃、外賣櫃檯等多種服務 。

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Photo：unsplash、Burger King