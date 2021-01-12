【失競爭力？】裁減員工・縮小總部 上海正取代香港成奢侈品牌地區總部首選地

隨著內地成為奢侈品牌的重要市場，有品牌更開始縮減香港辦公室規模和縮減人手。第一太平戴維斯預計，品牌將在未來數年逐步把地區總部由香港遷至內地，而上海將會是大部分國際零售商地區總部的首選地方。

報告引述市場消息指，包括美妝、時裝、珠寶和腕錶等在內的多個國際品牌在未來幾年將逐步把地區總部從香港遷移至內地。 這些奢侈品牌主要會在內地一線和準一線城市拓展業務，他們大多選擇落戶由較為知名的內地及香港開發商所開發的零售物業。

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▲ Prada內地分店

原來在香港設有總部的國際品牌最近亦開始縮減規模，據《南華早報》報導稱，歐萊雅 (L'Oreal) 正縮小香港區辦公室的規模，把更多職位移至內地和新加坡辦公室。報導又指，國際奢侈品牌如 Versace 、Salvatore Ferragamo，以及法國奢侈品集團 LVMH 旗下的 Bulgari、Fendi、Givenchy 和 Celine 等已經在 2020 年裁減香港區總部的員工，並將更多的資源分配給內地辦公室。

如今，香港對外資零售品牌的戰略重要性相對於內地市場正逐漸降低。在 2020 年， 多個國際時尚和奢侈品牌先後放棄位於香港黃金地段的舖位。 Valentino、Coach 和 Prada 等奢侈品牌先後關閉或不再續約位於尖沙咀廣東道及銅鑼灣羅素街的品牌旗艦店。 與此同時，時尚腕錶品牌 Swatch、GAP、TOPSHOP 等國際服裝品牌也先後關閉位於香港中環皇后大道的分店。

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Photo：Finding Beyond、Archiscene、Dickson Phua