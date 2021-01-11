【附購買連結】升級版 KF2.0! masklab 新推 SPARKLE 時裝口罩 7 款時尚設計售$78/盒

香港口罩廠 masklab 表示，特別聯乘 SPARKLE BY KAREN CHAN 推出「設計師跨界聯乘系列限量版KF口罩」，以 Modern Glamourous 極具品味的設計配襯新年新裝！THE SPARKLE COLLECTION 口罩系列囊括由六位本地知名設計師原創設計的 7 款圖案，每個圖案皆是獨一無二、用色活潑且充滿活力，高防護、舒適且型格，無論喜慶、節日抑或日常配搭。



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今次推出的 masklab 口罩有 7 款設計：

[SUNRISE SUNSET] (圖案設計師：馮建輝 香港設計委員會主席)

此口罩以香港的日出日落以及享負盛名的維港兩岸為設計靈感，鮮明的色彩模仿城市的萬家燈火與霓虹燈光，絢爛的煙火和「幻彩詠香江」激光表演照亮維港，設計時尚且中西合璧。配襯摩登唐裝和牛仔褲，帶來不一樣的都市時尚風。

[ROSE] (圖案設計師：許勵思 國際知名酒店室內設計師)

此口罩以1989玫瑰園計劃（香港機場核心計劃）作為設計靈感。圓形的玫瑰圖案象徵著香港的未來，就如綻放的玫瑰一樣美麗。醒目的線條與溫柔的玫瑰形成鮮明對比，和諧與優雅完美融合。

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[SPRING GARDEN] (圖案設計師：葉小卡 香港設計師協會會長)

春意盎然！這種粉彩設計的靈感來自設計師葉小卡的結婚週年紀念日，一雙戀人在春天綠油油的花園中悠然漫步，沉浸在真愛和自然的喜悅中，在心中湧起無限的溫柔。粉紅色的口罩尤其適合情人節和不同浪漫場合配戴。

[LOVE GARDEN] (圖案設計師：葉小卡 香港設計師協會會長)

愛，無所不在！這種迷人桃紅的設計靈感來自葉小卡向未婚妻求婚當日，雨點灑落花園那微妙而浪漫的聲音，營造出一種溫馨、浪漫而無盡愛意的感覺。這款口罩散發著活力和幸福，是慶祝活動、婚禮和拜年的必然之選。

[BAMBOO] (圖案設計師：黃競 深圳市傢具行業協會IDU國際設計聯合會總裁暨首席執行官)

君子如竹，當不俗。此口罩以青翠挺拔、瀟灑自然的竹子為設計靈感，寧靜而優雅的竹子迎風傲雪，不畏風雨、不畏炎寒，即使在北風凜冽之時仍保持堅強，就如文明有禮、自尊自愛且始終可靠的君子。配襯摩登唐裝相得益彰，時尚醒目。

[CONTOUR HK] (圖案設計師：羅靈傑&龍慧祺 國際知名室內設計師)

此口罩以香港優美的山脈線為設計靈感，將等高線圖的線條勾勒成生動的圖案，象徵著層巒疊嶂的無窮生命力。這款彩色口罩散發著香港經典電影《花樣年華》的精髓，尤其適合喜愛復古和時尚風格的你。

[TILE] (圖案設計師：陳沛康 香港知名建築設計師) 此口罩自1960年代在香港極為流行的馬賽克瓷磚（亦即紙皮石）為設計靈感。復古的黑白幾何整齊排列在口罩上，重現香港這種獨有而極具標誌性的圖案，神秘、微妙而引人注目，是獨具慧眼的時尚人士的不二之選。

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masklab 口罩規格



-KF 2.0設計：

- 達到ASTM F2100 Level 3（美國最高標準）

- PFE>99.9%, BFE 99.9%

- 歐盟防護面罩標準EN 149 FFP2認證

- 極度透氣防護面罩

- 液體阻擋 160mmHg

- 無毒無偶氮顏料染色

- 190mm x 85mm，獨立包裝

- 香港製造，ISO認證Class 7無塵室

- 一盒十片口罩

售價:$78

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。