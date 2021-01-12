【疫市營商】64年歷史廣告口號因疫情遭撤回　KFC靠數碼營銷翻身創310億佳績

新冠肺炎疫情雖然打擊餐飲業，但肯德基（KFC）就在危機中找到出路。KFC 在疫情爆發初期，曾因廣告口號「吮指回味」（It’s Finger Lickin’Good）跟防疫措施不符而被迫下架，但之後卻憑著數碼營銷為品牌帶來 40 億美元（約港幣 310 億元）的佳績。

長達 64 年的廣告口號「吮指回味」（It’s Finger Lickin’Good），因疫情而被迫在全球下架，但 KFC (肯德基) 順勢在英國及愛爾蘭邀請超級 fans 提出替代標語，並經由大眾投票選出。

活動反應熱烈，吸引了許多名人前來參與，如 Oliver Proudlock、饒舌歌手 Professor Green 以及廣播名人 Chris Stark，新口號亦大量應用於之後的系列廣告中，利用市民的創意成功吸引不少人光顧。

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▲ KFC (肯德基) 在英國及愛爾蘭邀請超級粉絲們提出替代標語，並經由大眾投票選出

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新冠肺炎疫情爆發並不會降低消費者對炸雞的熱愛，這些「被困家中」的消費者開始試圖在家中「重建」KFC。KFC 的社交媒體推廣團隊當然不會錯過這個熱門話題，並立即著手推出「 #RateMyKFC」主題標籤（hashtag）以推動該趨勢。據統計，該活動約收集了 13,000 則分享，在推特（Twitter）上關注者的參與率更達到 101％。

值得一提的是，這次活動並非只是曇花一現在社交平台引起話題，KFC 在宣布重新營業的宣傳中，也巧妙地利用了這些素材。

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KFC 將這些由網友上傳的「自製肯德基」照片以歌手 Celine Dion 的《All By Myself》作為 BGM 剪輯為一段約 30 秒的影片。在影片末段，KFC 向消費者表示，「我們也很想念你」（we missed you too），並宣布門市會恢復營業提供外賣服務。

KFC 亦跟軟件公司 Uberall 合作，透過一站式系統整合超過 125 個地圖、評價等平台，如 Google Maps、Google My Business、Trip Advisor 等。透過合作，共同解決營業時間不正確、無聯繫方式、地址不完整等訊息管理難題，並增加更多目錄、介面的曝光率。其網上可見度得到顯著改善，頁面總點擊次數增加 60％，相較未採用該系統前增加近 42％；透過搜尋而來的收入增加 16％，投資回報（ROI）更達到 37：1。

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KFC 在新冠肺炎疫情下的數碼營銷，令其母企百勝餐飲集團（Yum! Brands）的數碼銷售業務於 2020 年第二及第三季分別錄得 35 億美元及 40 億美元的佳績，對比去年同期皆有超過 10 億美元增長。

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Photo：KFC、Uberall、Sunshine Coast Daily