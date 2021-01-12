桃花等應節年花 1 年只有一造，年宵市場亦是每年辦1 次，是花農全年收益主要來源。可惜，政府取消今年農曆年宵市場，有元朗花農表示今年收入基本上「得個桔」，幸不少訂桃花客人主動致電查詢，希迌多少幫補收入。

政府決定日前取消原定 2 月舉行農曆年宵市場，而食物環境衞生署會書面通知所有投得攤位檔主，按特許協議盡快安排全數退還攤位的租用費，並物色選址賣年花。位於元朗的財記花園東主郭財添指：「暫時未收到相關安排，但收到常逛年銷市場的客人致電想用數百元買一盆桃花，但成本也不夠。」

農曆年宵市場取消檔主年關難過 食環署：物色選址賣年花減業界影響【見下頁】

▲ 熟客會親身到花園挑選預訂，掛上名牌的桃花代表已預訂。

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郭財添又指：「沒有年宵市場對我們生意影響尤大。香港一般家庭雖然沒有空間擺放 10 呎桃花，故一般會在年宵市場兜售 7 至 8 呎高小盆桃花；幸而我們主要客源為熟客，毋須靠年宵市場散客。」

當花農逾廿年的郭財添，面對熟客一切講信用。他又說：「我們做熟客生意，他們通常年底或過年後找數。」新冠肺炎疫情持續市民消費力下降，但郭指不會減價促銷因要計人工成本，且每星期均需要請人「打蟲水」及施肥等，經營成本高，熟客對桃花售價無減也沒有「詐型」。

財記花園預計今年會出售數十棵桃花，其餘留來種大花。郭財添說：「我們每年只有 1 次收入，平時只有支出，種稙數百棵桃花成本數十萬。」他表示，政府取消今年花市小商戶當然無法反對，只希望熟客多多光顧、政府能補貼多少。

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另一邊廂，位於元朗頌英園有售「四季吉」時節盆裁，其東主林滿祥表示，公司專做「貨尾」年宵，主要客源為商場和屋苑提供「租擺」服務，今年較住年減少30%，跟一般花農服務對象不同。

林滿祥又指，近年設立網站開拓網上業務擴闊客源，客戶透過網站問價。他坦言：「現時抱著有殺錯無放過，有生意做便接心態經營下去。當下未能預測銷情，將價壓低大家『鬥搶』，這個世界搶食，倘若以前一樣抬高價錢做不下去，唯有多做、平價推出市面。」

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