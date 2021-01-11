【疫市營商】政府減補貼・侵權問題嚴重　台商加速撤出中國回流台灣東南亞設廠

過去 30 年來，大批台灣廠商將生產基地遷移至中國，帶動兩岸工業合作。然而，隨著中國人力成本上升、中美貿易緊張局勢持續，以及地區政府補貼減少等情況，令近年台商掀起回流潮，甚至在東南亞國家設廠。

台灣眼鏡品牌「華美光學」在過去 20 多年來大部分生產都依賴中國，不過品牌已在台灣建立新廠，於今年初開始運作，主要生產利潤更高的產品。據 CRIF 中華徵信所調查顯示，在 2020 年中國前 1,000 大的台資企業中，收入增長的不到一半，且稅前利潤大跌超過 20%，跌至 9 年來新低。

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▲ 台灣眼鏡品牌「華美光學」在過去 20 多年來大部分生產都依賴中國，不過品牌已在台灣建立新廠，於今年初開始運作

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英國《金融時報》報道，台灣主要電子代工廠大多已將部分產能轉移至東南亞、印度及台灣。當中紡織、製鞋、家具、汽車零件和工具機械等行業的中小企業也感受到壓力，原因包括勞動力成本激增、北京不再人為相關行業提供補貼、市場競爭激烈，以及中國企業侵權問題嚴重。

數據顯示，在 2020 年台灣對中國的直接對外投資（Foreign direct investment；FDI）金額大減一半以上。

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Photo：台南旅遊網、Steve Jurvetson