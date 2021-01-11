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【大灣商機】月薪最少$1.8萬好世界？政府推「大灣區青年就業計劃」（附詳情）

大灣商機 14:20 2021/01/11

分享：

政府早前公布「大灣區青年就業計劃」詳情，獲聘的青年可獲得至少港幣 18,000 元月薪。有意申請的年青人須符合 3 大條件，以下為「大灣區青年就業計劃」申請資格及待遇：

（1） 計劃名額

計劃共提供 2,000 個名額，當中約 700 個為創科職位。

（2） 薪金

申請人在計劃下受聘可獲得不低於 18,000 港元的月薪。

施政報告措施促港青融入大灣區 調查：逾8成半港青最重視收入見下頁

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

多項政策推動青年到大灣區工作創業 創科協會：出路增多應把握見下頁

（3） 工作期

受聘後須分別在香港及大灣區內地城市各工作 6 至 12 個月。

（4） 申請資格

  • 必須為香港居民，可合法在港受僱工作;
  • 持有在 2019 至 2021 年由香港或香港以外的院校頒授的學士或以上學位;
  • 如有關職位跟創新科技相關，則合資格的畢業生除須符合前述的條件外，亦必須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位;

根據計劃，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請參與，提供職位空缺。參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機見下頁

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Photo：American Express、拾壹城話

撰文 : 廖淑瑩

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