【大灣商機】月薪最少$1.8萬好世界？政府推「大灣區青年就業計劃」（附詳情）

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【大灣商機】大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊 有助本地旅遊業復甦
政府早前公布「大灣區青年就業計劃」詳情，獲聘的青年可獲得至少港幣 18,000 元月薪。有意申請的年青人須符合 3 大條件，以下為「大灣區青年就業計劃」申請資格及待遇：
（1） 計劃名額
計劃共提供 2,000 個名額，當中約 700 個為創科職位。
（2） 薪金
申請人在計劃下受聘可獲得不低於 18,000 港元的月薪。
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（3） 工作期
受聘後須分別在香港及大灣區內地城市各工作 6 至 12 個月。
（4） 申請資格
根據計劃，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請參與，提供職位空缺。參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。
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Photo：American Express、拾壹城話
撰文 : 廖淑瑩