【疫市營商】錢大媽狂開33舖　新鮮食品疫市中港混戰

新鮮食品零售和超級市場在新冠肺炎疫情下生意不跌反升，街市民生商舖成為疫情下生意的「中流砥柱」，有中資公司在疫情裏進軍香港，大開分店，抗衡百佳、惠康等本地超市。

標榜「不賣隔夜肉」的錢大媽，由廣州市錢大媽農產品有限公司持有，在中國內地有近 2,000 間分店，其母企第二大股東即為京東旗下的啟承資本，資產極之雄厚；近年在香港不停擴充，短短 2 年間於全港開設 33 間分店。

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錢大媽其賣點是把貨品在晚飯時段分時段逐步減價清貨，例如晚上 7 時開始全場 9 折，接著每半小時都提高折扣幅度，到晚上 10 時便己是全場 3 折，到晚上 11 時 30 分更會免費派送賣剩的肉類，經常引來排隊人龍。

▲ 店舖生意非常好。

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超市或新鮮食品零售生意雖然在新冠肺炎疫情下非常火爆，但長長人龍未必代表有錢賺。連鎖食品超市「佳宝食品超級市場」，是林曉毅於 1991 年創辦，以賣平價肉類起家，亦有經營街市，在全港有逾 90 間分店，員工逾 1,500 人，應有力跟錢大媽一戰。

以已經倒閉的「裕記」為例，其於 2010 年在香港有 72 間分店，員工總數逾 800 名，但最終因為通脹增加成本，利潤難靠加價提升，最後於 2011 年 8 月底申請清盤。

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Photo：錢大媽FB