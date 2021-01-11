  • 9°C
香港時間 : 2021111日 (一) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】台灣需求大主打差異化市場　港產口罩時尚設計反攻台灣

商管策略 14:01 2021/01/11

分享：

masklab 進軍台灣。

新冠肺炎肆虐，全球口罩廠如雨後春筍般冒出，台灣作為全球抗疫最好的地區，台灣口罩更輸出至香港、東南亞等地。有香港口罩公司卻在近期進軍台灣，主打時尚款式的口罩，生意節節上升。

masklab 聯合創辦人陳雅博（Albert）表示，在去年 8 月公司便開始籌備於台灣開設廠房，當時 masklab 的口罩已於台灣有售，不少台灣群組都討論其產品和網店，最大原因是當時台灣市場未有太多重視配色和設計的口罩，他們的產品剛好可以填補市場缺口。

勞力士 Rolex 減產25萬隻手錶等於往年一季產量　高檔錶還需靠中國市場？見下頁

masklab 主打時尚設計，瞄準中高檔市場。

陳雅博一家最被由台灣移居香港，他們眼見台灣有市場，遂決定在台灣設立廠房，笑言如同「回家」；由於台灣開設廠房的程序較香港多，尤其口罩廠規格極之嚴謹，籌備 3 個月後亦只可暫時售賣非醫療口罩。他解釋：「因為醫療口罩要有相關文件批核，等到文件批下來才能說這款口罩是醫療口罩。由零開始到所有證件齊備，可能要半年，相對下香港快很多。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

masklab 在港台的銷量屢創新高。

由全城瘋搶至劈價無人要・多款式任揀 回顧香港口罩市況「動盪」1 年見下頁

對於台灣口罩市場的前景，  Albert 感到樂觀。他指出雖然香港口罩廠、口罩市場貌似飽和，但 masklab 無論在台灣、香港的銷量仍屢創新高，說：「  masklab 的口罩背後有著不同的故事，並以鮮艷、時尚配色為主，專做中高檔市場，客戶亦樂於利用我們的口罩襯衫，視為服飾的一部份。另一方面台灣近日的口罩需求非常高，必須天天帶，亦因此帶來了一定市場。」

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【香港口罩】本地口罩廠初哥衝出香港發圍! 反攻口罩老大哥台灣地盤
2021/01/10
【香港口罩】本地口罩廠初哥衝出香港發圍! 反攻口罩老大哥台灣地盤
農曆年宵市場取消檔主年關難過　食環署：物色選址賣年花減業界影響
2021/01/08
農曆年宵市場取消檔主年關難過　食環署：物色選址賣年花減業界影響
市場拓展 疫情 商業營銷 時裝服飾 口罩 新冠肺炎疫情 零售 時尚 香港 台灣

下一篇文章

【SME學堂】疫情下受惠・Amazon投資　Deliveroo成立8年身價暴漲之謎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣