▲ masklab 進軍台灣。

新冠肺炎肆虐，全球口罩廠如雨後春筍般冒出，台灣作為全球抗疫最好的地區，台灣口罩更輸出至香港、東南亞等地。有香港口罩公司卻在近期進軍台灣，主打時尚款式的口罩，生意節節上升。

masklab 聯合創辦人陳雅博（Albert）表示，在去年 8 月公司便開始籌備於台灣開設廠房，當時 masklab 的口罩已於台灣有售，不少台灣群組都討論其產品和網店，最大原因是當時台灣市場未有太多重視配色和設計的口罩，他們的產品剛好可以填補市場缺口。

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▲ masklab 主打時尚設計，瞄準中高檔市場。

陳雅博一家最被由台灣移居香港，他們眼見台灣有市場，遂決定在台灣設立廠房，笑言如同「回家」；由於台灣開設廠房的程序較香港多，尤其口罩廠規格極之嚴謹，籌備 3 個月後亦只可暫時售賣非醫療口罩。他解釋：「因為醫療口罩要有相關文件批核，等到文件批下來才能說這款口罩是醫療口罩。由零開始到所有證件齊備，可能要半年，相對下香港快很多。」

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▲ masklab 在港台的銷量屢創新高。

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對於台灣口罩市場的前景， Albert 感到樂觀。他指出雖然香港口罩廠、口罩市場貌似飽和，但 masklab 無論在台灣、香港的銷量仍屢創新高，說：「 masklab 的口罩背後有著不同的故事，並以鮮艷、時尚配色為主，專做中高檔市場，客戶亦樂於利用我們的口罩襯衫，視為服飾的一部份。另一方面台灣近日的口罩需求非常高，必須天天帶，亦因此帶來了一定市場。」

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