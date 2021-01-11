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【貿易戰助攻？】 澳洲龍蝦割價銷售增 3 成　業界籲多吃本地海鮮支持本土商界

【貿易戰助攻？】 澳洲龍蝦割價銷售增 3 成　業界籲多吃本地海鮮支持本土商界

業界頭條 11:09 2021/01/11

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中澳關係惡化，導致中國禁止澳洲龍蝦入口。當地商家避免龍蝦滯銷，更將其售價減至 20 澳元（約港幣 120 元） 1 隻，吸引大批市民搶購。業界指，去年聖誕期間全國龍蝦銷量大增 3 成，又呼籲消費者支持本地海產。

海鮮業協會行政總裁 Veronica Papacosta 表示，去年聖誕假期銷情不俗，全國零售商和生產商的銷售比 2019 年平均上升 30%，可幫助業界彌補部分因中澳貿易糾紛造成的損失。 

中澳關係惡化龍蝦出口受阻 轉內銷減價銷量增5倍需限購見下頁

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澳洲海鮮業協會呼籲，澳洲人可選擇多吃本地海鮮，以支持業界

雖然澳洲龍蝦因貿易糾紛而在當地大賣，但 Papacosta 指依賴出口生意的零售和生產商，仍然受到中國的貿易限制打擊。澳洲海鮮業協會呼籲，澳洲人可選擇多吃本地海鮮，以支持業界。Papacosta 表示，如果只是 1% 的市民每周改吃一餐蝦、三文魚等本地海鮮，就等如全國每星期有 25 萬餐澳洲海鮮餐，有助增加本地漁民的收入。

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Photo：pixabay

撰文 : 廖淑瑩

資料提供 : 中小企, 業界頭條

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