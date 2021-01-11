【在家工作】開Zoom 一秒「屏閉」家中亂局　IKEA 推虛擬家居背景貼圖 （多圖）

新冠肺炎疫情反覆，不少企業實施「在家工作」（WFH） ，令打工仔不時需要開視像會議，有視像軟件會提供虛擬背景功能，遮去使用者背景避免「尷尬」。至於 宜家家居（IKEA）早前也出較為「貼地」的虛擬家居背景，即使家中再亂也可以「一鍵遮蓋」。

最近 IKEA 因應大部分人需要在家工作，就運用他們的 CG（電腦動畫）技術，推出一系列可在《 Zoom》使用的虛擬背景貼圖。在這些虛擬背景中，風格各有不同，有派對主題、浪漫情景、自然風光、睡房、辦公室等環境。

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當中有 10 款虛擬背景是取自過 IKEA 過往出版的實體型錄封面照。虛擬背景除了遮蓋自家實際環境，這 10 個虛擬背景，也展現出不同年代的家居美學，故屬另類歷史紀錄。虛擬背景不僅記錄了 IKEA 品牌設計和歷史，以及不同世代的家庭，對於他們自身居家的想像。

IKEA 除了生產家具，也是一間掌握著 CG 技術的企業。原來在 IKEA 的商品型錄中，有近 75% 的家具是由 CG 繪製出來，只有 25% 是實拍相片。

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Photo：IKEA