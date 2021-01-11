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香港製造! 便利妥新春賀年版口罩10個裝售 $34

行內熱話 03:08 2021/01/11

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荃心日韓藥房表示，在門市和網店正發售便利妥新春賀年版口罩。
                            
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次新發售的便利妥新春賀年版口罩，有四個不同款式選擇，售價為 $34/10個 (款式隨機發售):

1.金牛送財
2.招財貓
3.年年有餘
4.和風新年￼￼￼￼￼

【其他內容】【附購買連結】KF94+Level 3! Savewo Kuro 冬天色系口罩 型格曝光

便利妥口罩規格

ASTM F2100-19 Level 2
歐盟EN14683:2019 + AC:2019Type IIR
BFE≥ 98%
PFE≥ 98%
獨立包裝

ASTM F2100-19 Level 2
歐盟EN14683:2019 + AC:2019Type IIR
BFE≥ 98%
PFE≥ 98%
獨立包裝

便利妥新春賀年版口罩

口罩尺寸 
3D兒童加細碼護理口罩
3-6歲適用
Size 尺寸：13.5(W) x 10.5(H) cm

3D兒童細碼護理口罩
6-12歲適用
Size 尺寸：16(W) x 12.2(H) cm

3D成人中碼護理口罩
中童/女士適用
Size 尺寸：16.7 (W) x 14.3 (H) cm

3D成人大碼護理口罩- 20個
男士適用
Size 尺寸：18.4 (W) x 16.6(H)

口罩購買連結<<<

【其他內容】  【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

【其他內容】    附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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