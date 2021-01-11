免運費! ABC Smile 賀年口罩利是 買10送10優惠

香港口罩廠 ABC Smile 表示，推出賀年口罩優惠。



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ABC Smile 指已獲全港達 450 間學校選用，今次推出新優惠。買家購買每套(10盒)，即可獲買 10 送 10 優惠。



1.ASTM Level 3 – 大紅大紫5色

$30/盒



2.ASTM Level 1 – 粉紅色

$20/盒

每盒口罩 5 個(獨立包裝:成人/兒童)，免運費＋送口罩收納紙套

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▲ ABC Smile 賀年口罩利是

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。