【包兩處運費】華光外科口罩賀年優惠 套裝價 $168/4 盒

香港口罩廠華光外科口罩表示，正推出「金銀滿屋168」優惠。讓買家自購口罩之餘，也可同時送給親友，所以廠方已包兩處香港地址的運費。



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「金銀滿屋168 」優惠詳情：

─ 產品包括 2盒 PRO1+ 及 2盒 PRO3+ 醫療級外科成人口罩，並已包本地運送到兩個不同地址的費用；

─ 售價 HK$168；

(單件發售連運費原售 HK$330，現共節省HK$162 (49%))

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華光口罩介紹：



PRO 1+ 專為喜歡做運動的使用者而設，口罩新添加了一層防水層，令戴口罩做運動變得更有可能。這層防水層有效防止中層溶噴布吸收水份，既能維持高過濾效能，又能保持口罩的乾爽度，令口罩與使用者面部時刻保持一定距離，呼吸暢通無阻。 廠方曾經邀請香港全職運動員試用PRO 1+，在口罩透氣度方面得到了良好評價。 PRO 1+同時適合需授課及演說的行業，例如：教師、教授及唱片騎師等等。

PRO 3+ 專為乾燥的冬天而設，口罩新添加了一層親膚層，口罩能鎖住濕潤的空氣，加上如絲般柔滑，是您乾燥冬天的好伙伴。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。