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【包兩處運費】華光外科口罩賀年優惠 套裝價 $168/4 盒

行內熱話 02:41 2021/01/11

分享：

香港口罩廠華光外科口罩表示，正推出「金銀滿屋168」優惠。讓買家自購口罩之餘，也可同時送給親友，所以廠方已包兩處香港地址的運費。
                           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 「金銀滿屋168 」優惠詳情：
─ 產品包括 2盒 PRO1+ 及 2盒 PRO3+ 醫療級外科成人口罩，並已包本地運送到兩個不同地址的費用；
─ 售價 HK$168；
(單件發售連運費原售 HK$330，現共節省HK$162 (49%))

【其他內容】【附購買連結】KF94+Level 3! Savewo Kuro 冬天色系口罩 型格曝光
 

    點擊圖片放大
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華光口罩介紹：

PRO 1+ 專為喜歡做運動的使用者而設，口罩新添加了一層防水層，令戴口罩做運動變得更有可能。這層防水層有效防止中層溶噴布吸收水份，既能維持高過濾效能，又能保持口罩的乾爽度，令口罩與使用者面部時刻保持一定距離，呼吸暢通無阻。 廠方曾經邀請香港全職運動員試用PRO 1+，在口罩透氣度方面得到了良好評價。 PRO 1+同時適合需授課及演說的行業，例如：教師、教授及唱片騎師等等。 

PRO 3+ 專為乾燥的冬天而設，口罩新添加了一層親膚層，口罩能鎖住濕潤的空氣，加上如絲般柔滑，是您乾燥冬天的好伙伴。

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【其他內容】    附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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