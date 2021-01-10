【 全套 24 款】香港製造 Medox Pokémon 精靈口罩 MF Living 即日起賣 $128 盒

MF Living 正式發售 Medox Pokémon 精靈口罩。



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香港製造的 Medox Pokémon 精靈口罩在 MF Living 正式發售，這系列口罩以 Pokémon 精靈概念設計，每款精靈都有一個專屬口罩，一套有 24 款，今次店方發售的是當中的 8 款，但注意不同款式的發售地點和日期是不同的 (見下圖)。

口罩支援 Level 3 和 3E >99%，一盒 30 個獨立包裝售 $128。店方更提供一套 24 款全系列購買套裝，售 $3,072，但要二月底才發貨。



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Pokémon 口罩規格

-ASTM Level 3

-BFE，PFE，VFE ≥ 99%

-30片/盒



-全獨立包裝

-尺寸：17.5cm x 9.3cm,145 x 90 mm,125mm X 85mm

售價:$128

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MF Living 概念店地址

尖沙咀店：尖沙咀海防道38號

旺角店：旺角西洋菜南街2T號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。