【兩款可愛設計】SAN-X 角落小夥伴圖案 4 層立體口罩 莎莎現貨售 $85 盒

莎莎表示，正在網店和門市，發售 SAN-X 角落小夥伴 4 層立體口罩。



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店方指，角落小夥伴有防護功效之餘，3D 設計亦令配戴口罩時更舒適，而且有齊成人、中童、幼童 3 個尺寸，適合一家大細使用。此口罩有 2 個設計選擇，售價為 $85/25 個，全獨立包裝。

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角落小夥伴口罩規格

25個獨立包裝

BFE>98%，PFE>98%

有效阻擋細菌，飛沫，灰塵，花粉，懸浮微粒等

3D立體設計

4層構造

尺寸: 成人 11cm(W) x 13cm(H)

中童 10cm(W) x 11.5cm(H)

幼童 9cm(W) x 9.8cm(H)

售價 $85盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。