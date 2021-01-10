【消委會五星品牌】理的新推細碼港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $90/30個

福港中西大藥行表示，現發售理的新推出的 S 細碼口罩。



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早前理的已推出香港製造的獨立包裝大碼口罩 (詳情按此)，今次再推出 S 細碼幼童口罩。新口罩同為 Level 3 水平，香港製造，全獨立包裝，耳帶也是轉用無痛彈性闊耳帶設計，避免小朋友耳仔痛。此口罩的售價為 $90/30 個。

▲ UltraReady理的幼童口罩 S 細碼

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理的口罩規格

獨立包裝 香港製造

尺寸Size : 12cm x 9cm

符合美國標準 ASTM F2100-19 (Level 3) 、歐洲標準 EN14683 Type IIR及 ISO 9001

細菌BFE過濾效果≥ 99%

微粒PFE過濾效果≥ 99%

病毒VFE過濾效果≥ 99%

符合MRI (磁力共振) 標準

拒水面層及底層

不含玻璃纖維

加闊耳帶三層掛耳式設計



一盒 30 個

售價 $90

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。