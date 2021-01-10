【香港口罩】本地口罩廠初哥衝出香港發圍! 反攻口罩老大哥台灣地盤

本網曾報道香港現有 200 多間口罩廠 (按此瀏覽報道)，由於本地口罩供應過剩，將有結業潮。不過有香港口罩廠卻另闢新路，衝出香港發展。



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香港口罩廠 masklab 為求突破，竟然在全球著名的口罩生產地台灣開設工廠和零售點，挑戰口罩它大哥的地位。究竟 masklab 為何有如此信心呢?

masklab 表示，由於自家的口罩於去年八月份獲台灣消費市場注意，掀起網購熱潮。後來 masklab 便決定針對台灣市場，於台灣直接開口罩廠，並在台北 101 購物中心開設實體專櫃，方便台灣市民都可以購買 masklab 的口罩。



masklab 又指，現時台灣發售的口罩，皆是廠方在台灣彰化田中的工廠製造的，全部印有「made in taiwan」鋼印。但由於口罩需要在台灣重新審核，所以要等待衛福部通過核發醫療字號許可，才可以醫療口罩的名義售賣，所以現是可以非醫療口罩開賣。

廠方還透露，將會在另一個世界級都市登陸發售口罩，看來香港口罩工業，仍有發展空間。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。