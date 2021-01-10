  • 13°C
香港時間 : 2021110日 (日) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港口罩】本地口罩廠初哥衝出香港發圍! 反攻口罩老大哥台灣地盤

業界頭條 09:24 2021/01/10

分享：

本網曾報道香港現有 200 多間口罩廠 (按此瀏覽報道)，由於本地口罩供應過剩，將有結業潮。不過有香港口罩廠卻另闢新路，衝出香港發展。
                          
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

香港口罩廠 masklab 為求突破，竟然在全球著名的口罩生產地台灣開設工廠和零售點，挑戰口罩它大哥的地位。究竟 masklab 為何有如此信心呢?

masklab 表示，由於自家的口罩於去年八月份獲台灣消費市場注意，掀起網購熱潮。後來 masklab 便決定針對台灣市場，於台灣直接開口罩廠，並在台北 101 購物中心開設實體專櫃，方便台灣市民都可以購買 masklab 的口罩。

masklab 又指，現時台灣發售的口罩，皆是廠方在台灣彰化田中的工廠製造的，全部印有「made in taiwan」鋼印。但由於口罩需要在台灣重新審核，所以要等待衛福部通過核發醫療字號許可，才可以醫療口罩的名義售賣，所以現是可以非醫療口罩開賣。

廠方還透露，將會在另一個世界級都市登陸發售口罩，看來香港口罩工業，仍有發展空間。

【其他內容】  附購買詳情!Snoopy．鬆弛熊．角落生物! 日本橫井定卡通口罩 獨立裝售 $128/30個

    點擊圖片放大
    +5
    +4


【其他內容】 【一盒齊三款】7 日限定! Govek 口罩半價清貨特價 多款圖案獨立包裝口罩售 $38/30個

【其他內容】   附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】HK-M 白羊座口罩 Lv3 獨立包裝售 $99/30個
2021/01/09
【附購買連結】HK-M 白羊座口罩 Lv3 獨立包裝售 $99/30個
【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套
2021/01/09
【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套
【不用換購】多款台灣製造中衛口罩 現貨售 $138/50個
2021/01/09
【不用換購】多款台灣製造中衛口罩 現貨售 $138/50個
著數優惠 台灣 香港 口罩

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

農曆年宵市場取消檔主年關難過　食環署：物色選址賣年花減業界影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣