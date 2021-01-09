【不用換購】多款台灣製造中衛口罩 現貨售 $138/50個

旺角雜貨店 H.y.station 表示，正發售多款中衛口罩。



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店方表示，多款中衛口罩已到貨，包括: 深單寧、麥飯石灰、酷黑和軍綠等。各款中衛口罩的售價為 $138，一盒有 50 個。數量有限，售完即止。

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地址： 旺角中心3樓T121

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。