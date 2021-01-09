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【附優惠詳情】一套五款! 快適嘉納米賀年口罩 海皇售 $12 套

行內熱話 02:51 2021/01/09

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繼推聖誕節口罩優惠後，海皇粥店又推口罩換購優惠。 
                        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次海皇粥店推出的優惠，是買要用家購買任何食物加 $12，即可以換購 5 個印有農曆新年圖案的快適嘉納米口罩。快適嘉為香港口罩廠，其港產納米口罩比一般熔噴更耐用，過濾力又強。

快適嘉口罩規格

4mm 無痛耳帶
過濾層 Filtration layer : 30 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber
細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >98%
粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>99%
防血液渗透 Synthetic Blood Penetration ≥160mmHg
可燃性 Flammability Class 1
成人尺寸

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【其他內容】 【一盒齊三款】7 日限定! Govek 口罩半價清貨特價 多款圖案獨立包裝口罩售 $38/30個

    點擊圖片放大
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【其他內容】   附優惠詳情!消委會五星推介! 盾牌 M40 P-Class 口罩劈價至 $40/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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