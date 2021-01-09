【附購買連結】HK-M 白羊座口罩 Lv3 獨立包裝售 $99/30個

香港口罩廠的王牌系列 12 星座口罩，終於來到白羊座了。



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今次推出的白羊座口罩，採用粉紅色作主調，配上白羊座圖案，特別適合女士使用。口罩支援 Level 3 和 3E>99% 防護，一盒 30 個獨立包裝售 $99。此口罩已在官網有售。

▲ HK-M 白羊座口罩

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▲ HK-M 白羊座口罩 "> ▲ HK-M 白羊座口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。