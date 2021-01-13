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【香港製造】傳統行業一成不變？手工啤廠：要突圍始終要有本土特色

商管策略 18:11 2021/01/13

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黑鳶 Black Kite 有五種不同口味。

香港手工啤品牌超過 25 間，黑鳶 （粵音：淵)）是香港歷史最悠久的啤酒品牌之一，除了保持產品品質外，亦要推出新產品尋求突破並保持品牌熱度，近年黑鳶除了重新包裝品牌外，亦推出全新口味的清新酸啤開拓新市場。

David Gallie 在 2014 創立「黑鳶 Black Kite」，原本是銀行管理層的他，有感打工一成不變，遂跟弟弟做真正喜歡的行業。他表示，黑鳶即是麻鷹，隨處可見，在香港甚至開窗也能看到。黑鳶非常自由，可以做任何想做的事，去任何想去的地方，，跟手工啤製作很接近，因為手工啤也可以加入任何想加的材料造出不同風味，無論黑啤、口味較重的啤酒、甚至茶味啤酒也都可以。

港製自家檸檬玩轉Tonic水　聯乘本地品牌發揮港產味見下頁

黑鳶 Black Kite 創辦人 David Gallie 。

中大畢業生創手工啤品牌　嚴選銷售點保品質疫市打好口碑見下頁

黑鳶除了 5 種恒常酒款外，亦會在不同的節日釀製季節性啤酒，例如去年聖誕便釀製了加入薑、肉桂等聖誕食物元素的啤酒，增添品牌活力。問及為何堅持在香港設廠，而不在成本更低的地方例如越南開設酒廠。

David Gallie 表示：「我也是在香港出生，非常喜歡香港製作的東西。再加上對於啤酒來說新鮮度非常重要，所以一定要在香港設廠。幸而黑鳶成立得比較早，在香港也有較多銷售點，部分超市也有售我們的產品，但由於超市也有自己的營銷策略，所以他們只選了我們較有特色、較受歡迎的 3 種酒。」

黑鳶經過全新包裝，右為舊標籤，直接將熱情果畫在酒標上，而新標籤則較為內斂。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

黑鳶每月產量最大可達到 6 萬公升，在香港手工啤酒廠來說規模屬於中等。除了香港外，黑鳶產品更外銷至新加坡、馬來西亞。1 年前黑鳶接觸到新的投資者，品牌在同年重新包裝，除了將酒的標籤設計得更有香港特色，加入香港元素外，為了推廣上更加順利，他們推出熱情果風味和黑加侖子風味的酸啤，非常易入口。

這種瞄準啤酒初學者龐大市場的新口味亦在市場上得到極大迴響，成為超市優先選購的新酒款，確切地增加了品牌知名度。

港產手工啤競爭激烈　賣集體回憶・品牌聯乘突圍見下頁

黑加侖子啤酒非常易入口，顏色討喜，深受客戶喜愛。

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撰文 : 陳文政

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