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經濟榮景何時重啟？2021 年企業展望

博客論壇 08:00 2021/01/11

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2020 年相信對絕大部分人而言，是不堪回首的一年。自 1 月爆發新冠肺炎疫情後，病毒迅速蔓延至世界各地，對全球造成的人命及經濟損害，可以說是史無前例。

新一年大家又有甚麼新計劃？全球都在趕製新冠肺炎疫苗中，部分已經開始付運和接種，而供高危群組及前線醫護人員優先使用。

實體場景大遷徙　細數新冠肺炎下 5 大行業改變見下頁

依照現時進度，就算疫苗對人類不會產生重大副作用或不良反應，若要全球 8 成或以上人士都能注射疫苗，相信仍要花上最少 9 至12 個月時間，即表示全球人類若要重啟社交及經濟活動，最進取估計也要等到今年第 3 季以後，當然過程中也許會出現各種變數，不盡人意。因此展望 2021 年，整體來說未必太樂觀。

經歷整整 12 個月的折騰，企業和員工應該都開始適應了「新常態」，雖然香港的疫情仍然是反反覆覆，但最少大家不會再像疫情爆發初期那般的手足無措。企業亦應該已經製定了應對措施，一旦公司出現懷疑過案，應該如何處理，當然員工才是所有企業最重要的資產，更應該好好保護。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

航空及旅遊業受新冠肺炎疫情打擊巨大。

2021 年將會是充滿挑戰的一年，目前暫沒有條件大幅放寬各種社交的限制，旅遊及零售業仍屬重災區，但已經有很多企業開始轉型，甚至轉戰其他行業，希望在重挫的經驗中創出一片生天。如果你的業務已經擴展到網上平台，並取得一定成績，現在便是時候想想如何優化流程，以及擴大版圖，爭取更多在網上接觸客戶的機會。近期流行的「直播帶貨」便是好例子，大家不妨嘗試一下，看看效果如何，可能會有意想不到的收穫。

疫情加速企業數碼化　2021年企業十大科技趨勢預測見下頁

如果你的企業在 2020 年仍然處於困局，請不要氣餒，至少還有你的企業夥伴和員工願意與你一起拼搏，思考一下你的企業於困境中，跟市場其他競爭者有其麼過人和不足之處，好好回顧及檢討過去的得失，為新一年作好準備。2021 年當經濟復甦時，就是機會來臨的時候。

緊記，機會永遠只是留給有準備的人，請好好把握！

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：HKTDC

撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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