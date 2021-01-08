KF94+Level 3! Savewo Kuro 冬天色系口罩 型格曝光

香港口罩廠 Savewo 救世由於口罩規格甚高，保護力強，甚得港人支持。廠方最新推出的 Kuro 冬天色系口罩卻意外在一間店舖的推廣活動中曝光。



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Kuro 冬天色系口罩以現時的 Savewo 3DMask 口罩作設計藍本，但改用四種型格顏色設計，包括 : 暗魂黑/城堡灰/森林綠/深海藍，提供 M/L 尺寸，無論是男士或女士，一樣合用。Kuro 口罩一盒 30 個獨立包裝，並支援 KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR 規格，防護力極強。售價方面，該店以 $189/30 個發售。



不但暫時 Savewo 尚未正式公開此口罩的詳情，因此所有資料以廠方最終公布作準。

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Savewo 口罩規格

-KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

-特製專用3mm耳帶柔軟順滑

-ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

-特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

-細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。