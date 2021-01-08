農曆年宵市場取消檔主年關難過　食環署：物色選址賣年花減業界影響

每逢農曆新年不少人相約三五知已，一同逛花市及年宵市場，不過今年例外，因為新冠肺炎疫情嚴峻。政府決定取消原定今年 2 月 15 個地點舉行農曆年宵市場，數百乾濕貨攤位檔主及員工今年要想辦法如何過年關了。。

事實上年宵市場投標困難，對中標攤檔檔主的花農來說，主要銷售途徑依靠農曆年宵市場，不過今年政府取消 15 個地點舉行農曆年宵市場，食環署將會書面通知所有投得攤位檔主有關決定，按特許協議盡快安排全數退還攤位的使用費。

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▲ 農曆年宵市場：此情不再。

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食環署發言人表示，保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，政府決定取消今年農曆年宵市場及新春市場。發言人續指，為協助花農以其他方式銷售年花，我們會與業界主要持分者會面，積極探討各種可行措施，如各區公共屋邨，或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

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