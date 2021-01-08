【五款超靚設計】KF94+Level 3! Kakao Friends 真立體高防口罩 售$88盒起 【周一發售】

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異度空間工作室表示，已獲得 Kakao IX 正式授權生產及在香港及澳門地區銷售 Kakao Friends 口罩類別產品，並且在下星期一（1月11日）下午 2 點公開預售 Kakao Friends 口罩。
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Kakao Friends 口罩不但採用真立體設計，更支援 KF94+Level 3 雙規格，發售款式如下:
1.白色（定價: $168一盒，5盒95折）
深藍色耳繩及橙色耳繩各15片
每盒30片, 獨立包裝
2.彩色 （定價: $88一盒）
每盒15片，獨立包裝
顏色：
黃色口罩，配淺藍色耳繩
淺藍色口罩，配黃色耳繩
粉紅色口罩，配粉紅色耳繩
橙色口罩，配淺藍色耳繩
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Kakao Friends 口罩規格
-KF94認證、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR
-口罩設計以一般成人用家為本
-立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適
-特製專用3mm耳帶柔軟順滑
-ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果
-特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)
-細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%
口罩購買連結(白色)<<<
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟