【疫市直擊】疫情不出門利是封生意慘淡　印刷燙金小店：今年不印新款清舊貨

一年之初新春佳節團拜、派利市（利是）活動不能少，設訂製利是封服務的印刷燙金公司對農曆新年銷情不感樂觀，認為今年市民未必拜年，利是封沒有銷路，甚至選擇擱置推出新款式利是封，重印舊款產品消舊貨「渡歲」。

本港零售市場仍受到新冠肺炎疫情影響，入境及旅遊限制持續，遊客不能來，零售店只可內銷。新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗表示：「20 萬個利是封是今年產量 ，跟過住 50 萬個利是封產量差很多，今年銷情差、營業額較去年減少 10%。」現時市況淡靜，還面對租金問題，的確十分難捱。

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▲ 新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗

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王新苗又指，雖然商場一直為小店作推廣，但市場規模細小只能內銷，而市民習慣網購淘寶利是封，公司只設零售門市沒有網購服務，故商場推廣也難補救門市生意。

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新啟達客源集中本地及移民海外華人。王新苗又說：「往年至少 10 位『移民客』回港訂利是封，自去年至今訂利是封寥寥無幾，只有 2 至 3 位。原本計劃今年推出新款設計利是封，最後想了一想沒有銷路還是不做，現時『無得諗等食穀種』。」

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