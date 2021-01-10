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【疫市直擊】疫情不出門利是封生意慘淡　印刷燙金小店：今年不印新款清舊貨

商管策略 13:46 2021/01/10

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一年之初新春佳節團拜、派利市（利是）活動不能少，設訂製利是封服務的印刷燙金公司對農曆新年銷情不感樂觀，認為今年市民未必拜年，利是封沒有銷路，甚至選擇擱置推出新款式利是封，重印舊款產品消舊貨「渡歲」。

本港零售市場仍受到新冠肺炎疫情影響，入境及旅遊限制持續，遊客不能來，零售店只可內銷。新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗表示：「20 萬個利是封是今年產量 ，跟過住 50 萬個利是封產量差很多，今年銷情差、營業額較去年減少 10%。」現時市況淡靜，還面對租金問題，的確十分難捱。

【疫市直擊】茶粿檔兼賣年糕 過時過節在家抗疫反有助銷量​​​​​​見下頁】​

新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

王新苗又指，雖然商場一直為小店作推廣，但市場規模細小只能內銷，而市民習慣網購淘寶利是封，公司只設零售門市沒有網購服務，故商場推廣也難補救門市生意。

【疫市直擊】賣家鄉碌鵝・羊腩煲 實體店停業只做網店外賣反底成功​​​​​​見下頁】​

新啟達客源集中本地及移民海外華人。王新苗又說：「往年至少 10 位『移民客』回港訂利是封，自去年至今訂利是封寥寥無幾，只有 2 至 3 位。原本計劃今年推出新款設計利是封，最後想了一想沒有銷路還是不做，現時『無得諗等食穀種』。」

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撰文 : 鍾采餘

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