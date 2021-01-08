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連大廠 Medicom 口罩都出事 ! 台灣廠生產口罩涉違藥事法 負責人准以 50 萬新台幣保釋

業界頭條 17:40 2021/01/08

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 近月台灣口罩接連出現問題，今次連國際口罩大廠 Medicom (麥迪康) 都被檢控。
                        
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台灣宜蘭檢方今天表示，早前接獲檢舉，因此到宜蘭麥迪康亞太公司台灣分公司搜查。經搜查後，結果查獲此公司擅自在未經核准的五結鄉五濱路工廠，另外自設口罩生產線，違法製造醫用口罩。宜蘭檢方當場查獲一級成人醫用口罩 159 萬多、一級兒童醫用口罩約 17 萬片、二級成人醫用口罩 14 萬多片，現時該口罩廠已被勒令停工。

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調查後，檢方認為該公司朱姓負責人涉嫌違反藥事法，需以 50 萬新台幣保釋，檢方現正追查這批口罩的流向。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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