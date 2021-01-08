【低於 7 折!】台灣製造藍鷹牌 N95 立體四層口罩 一田百貨減價售 $120/50個

香港口罩供應充足，即使連之前十分搶手的品牌藍鷹牌，亦要減價促銷。



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有網民在 Facebook 群組報料，在觀塘一田發現藍鷹牌 N95 口罩正進行減價，並原價為 $180，現售 $120，一盒有 50 個口罩。不過一田暫只有幼童版 (1-3歲) 粉紅色發售，未有其他款式。注意口罩數量有限，售完即止。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。