【新年優惠】換利是封是時候！一文看清2021牛年商場推廣活動（不斷更新）

新冠肺炎疫情持續，各大商場採取積極吸客；農曆新年將至，有商場以「利是封」主題營合氣氛，推出不同裝置吸引人流消費。

葵芳新都會廣場

2021 牛年將至商場推出牛年相關利是封，葵芳新都會廣場推出「100% 行運牛奶」一套 4 款牛奶樽外型利是封，當中香蕉、士多啤梨、蜜瓜及藍莓等色調，加上立體浮雕效果設計，呈現象徵牛牛的乳牛紋及配上祝福語迎接新一年。只要電子貨幣消費滿港幣 500 元，或 The Point 會員積分 2,000 則可換領；利是封換領於 1 月 8 日 上午 10 時至晚上 10 時到 2 樓顧客服務中心辦理 ，值得留意是每人每日最多可換領兩套。

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葵芳新都會廣場橫跨情人節布置設計，場內布置以「新春幸福蜜語」為主題，於 1 月 15 日至 3 月 14 日期間，由商場 3 樓戶外露天廣場延伸至 5 樓空中花園設浪漫星光佈置，包括「愛的情書」、「愛語星光隧道」大型裝置，向摯愛表達甜蜜的愛意。 3 至 4 樓的「夢幻粉紅花海」，則以過萬朵繡球花、玫瑰海棠及比利時杜鵑球等不同鮮花品種打造浪漫戶外露天園圃。

MOKO 新世紀廣場

新世紀廣場以日式和風設計，一套四款的「春の祝福」炫彩燙金利是封， 蝴蝶飛舞、蜜蜂竹林、孔雀開屏及錦鯉躍水為主題，而封口位置特別採用摺扣設計，象徵好意頭的景象 。

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商場為減低社交接觸設「智能禮品換領站」自助換領利是封，The Point 會員憑3,000分換取一套(共8個)、5,000分換取兩套(共 16 個)，於1月8日至 2 月 11 日起率先線上優先預留精選賀年禮遇，名額合共1,900 個；一般顧客於場內電子消費滿HK$500，即可免費換領利是封一套 (共8個)，名額每日50 個。

元朗 YOHO MALL形點

元朗 YOHO MALL 推出一套 4 款「菓碩豐盈」利是封，配合剛開設 YOHO Urban Farm ，展現都市農莊 4 款農作物，包括「蕃茄」、「五彩椒」、「蝶豆花」及「玉米」。

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商場以豐收農作物設計靈感，推出 8 款 WhatsApp 拜年貼紙趣味供顧客下載。準備印上清新可喜的蔬果圖案的「豐盛樂食」環保食物袋，更聯乘場內售賣有機產品的商戶，推出多項精選優惠。只要電子貨幣消費每滿 500 港元，即可換領利是封一套，每人每日限換領利是封 2 套。

利是封換領於 1 月 8 日起至 2 月 11 日，在 YOHO MALL I 或 YOHO MALL II 顧客服務中心辨領，名額 2,000 套；至於會員憑積分 2,500 換領於 1 月 8日起至 1 月 31 日，中午 12 時至晚上 10 時，在會員專櫃積分或自助換領站積分換領，名額 2,000 套，每人每日限換領利是封 2 套。

香港仔中心

香港仔中心推出「花語迎新春」活動，除過年裝飾、「金牛迎春大抽獎」活動外，顧客於推廣期內消費滿港幣 200元，可換領的「花綻。雲彩慶豐年」利是封。

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