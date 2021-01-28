【新年優惠】仲未換利是封？一文看清2021牛年商場推廣活動（不斷更新）

新冠肺炎疫情持續，各大商場採取積極吸客；農曆新年將至，有商場以「利是封」主題營合氣氛，推出不同裝置吸引人流消費。

葵芳新都會廣場

2021 牛年將至商場推出牛年相關利是封，葵芳新都會廣場推出「100% 行運牛奶」一套 4 款牛奶樽外型利是封，當中香蕉、士多啤梨、蜜瓜及藍莓等色調，加上立體浮雕效果設計，呈現象徵牛牛的乳牛紋及配上祝福語迎接新一年。只要電子貨幣消費滿港幣 500 元，或 The Point 會員積分 2,000 則可換領；利是封換領於 1 月 8 日 上午 10 時至晚上 10 時到 2 樓顧客服務中心辦理 ，值得留意是每人每日最多可換領兩套。

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葵芳新都會廣場橫跨情人節布置設計，場內布置以「新春幸福蜜語」為主題，於 1 月 15 日至 3 月 14 日期間，由商場 3 樓戶外露天廣場延伸至 5 樓空中花園設浪漫星光佈置，包括「愛的情書」、「愛語星光隧道」大型裝置，向摯愛表達甜蜜的愛意。 3 至 4 樓的「夢幻粉紅花海」，則以過萬朵繡球花、玫瑰海棠及比利時杜鵑球等不同鮮花品種打造浪漫戶外露天園圃。

MOKO 新世紀廣場

新世紀廣場以日式和風設計，一套四款的「春の祝福」炫彩燙金利是封， 蝴蝶飛舞、蜜蜂竹林、孔雀開屏及錦鯉躍水為主題，而封口位置特別採用摺扣設計，象徵好意頭的景象 。

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商場為減低社交接觸設「智能禮品換領站」自助換領利是封，The Point 會員憑3,000分換取一套(共8個)、5,000分換取兩套(共 16 個)，於1月8日至 2 月 11 日起率先線上優先預留精選賀年禮遇，名額合共1,900 個；一般顧客於場內電子消費滿HK$500，即可免費換領利是封一套 (共8個)，名額每日50 個。

元朗 YOHO MALL形點

元朗 YOHO MALL 推出一套 4 款「菓碩豐盈」利是封，配合剛開設 YOHO Urban Farm ，展現都市農莊 4 款農作物，包括「蕃茄」、「五彩椒」、「蝶豆花」及「玉米」。

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商場以豐收農作物設計靈感，推出 8 款 WhatsApp 拜年貼紙趣味供顧客下載。準備印上清新可喜的蔬果圖案的「豐盛樂食」環保食物袋，更聯乘場內售賣有機產品的商戶，推出多項精選優惠。只要電子貨幣消費每滿 500 港元，即可換領利是封一套，每人每日限換領利是封 2 套。

利是封換領於 1 月 8 日起至 2 月 11 日，在 YOHO MALL I 或 YOHO MALL II 顧客服務中心辨領，名額 2,000 套；至於會員憑積分 2,500 換領於 1 月 8日起至 1 月 31 日，中午 12 時至晚上 10 時，在會員專櫃積分或自助換領站積分換領，名額 2,000 套，每人每日限換領利是封 2 套。

香港仔中心

香港仔中心推出「花語迎新春」活動，除過年裝飾、「金牛迎春大抽獎」活動外，顧客於推廣期內消費滿港幣 200元，可換領的「花綻。雲彩慶豐年」利是封。

太古城中心

太古城中心推出「幸福玩樂」利是封套裝，4 款現代復古風格設計的利是封配上 Instagram 濾鏡遊戲，集傳統與科技於一身。Instagram 濾鏡遊戲送上越買越有（購物）、餐餐開胃（餐飲）、大玩特玩（娛樂）及青雲直上（辦工）的賀詞。

利是封換領於 1 月 28 日至 2 月 11 日，換領處在太古城中心二樓東橋新年禮品。LIVE+會員出示會員咭，可換領「幸福玩樂」利是封；電子貨幣消費滿1,200 元或以上，同時登記成為LIVE+會員可換領「幸福玩樂」利是封套裝2套。

8 大商場（東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk 天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC 及寶怡商場）聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》

東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk 天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC 及寶怡商場 8 大商場聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利是封」，當中「Sharp 醒潮玩」及「Party 尊貴」兩

個系列 。「Sharp 醒潮玩」顏色為設計槪念，壓凸效果、熨金圖案活動式新潮祝福語，拉下封面拉頁變身成賀年揮春。包括，牛仔胡迪、牛女翠絲、三眼仔及 Ducky & Bunny；「Party 尊貴」利是封套裝內含「利利是是小袋子」、「胡迪、翠絲幸運曲奇」及「Party 尊貴利是封」。

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利是封換領於 1 月 30 日至 2 月 11 日，於參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，或 The Point by SHKP 會員憑指定積分即可換領「反斗奇兵」潮玩派對賀年精品。數量有限，換完即止。

東港城「戀戀反斗部屋」內有兩個打卡位，包括「開『心』浪漫部屋」及「勞蘇心動『莓』一刻」主題裝置，，與胡迪、寶貝及勞蘇結伴合照打卡位。

life@KCC「反斗獻禮狂想曲」場內特設3大遊戲及打卡區，顧客即日於場內以電子貨幣消費每滿HK$100，即送印花1個；星期六、日及公眾假期於零售商舖購物滿HK$200或以上，即享雙倍印花；儲滿指定印花，即可換領限量版life@KCC「反斗獻禮狂想曲」禮品乙份，數量有限換完即止。換領地點joy@KCC二樓禮賓部，下午1時至晚上10時。

荷里活廣場

荷里活廣場推出「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝，以及「金牛滿屋」熨金版利是封套裝。4D利是封一套五款，立體黃金屋形牛奶盒作為包裝禮盒，每款顏色的利是封均配上獨特香氣；「金牛滿屋」熨金版利是封套裝，每套共有10個利是封（黃色、桃紅色、橙色、紫色及啡色，每色2個）。

利是封換領於1月8日起換完即止，荷里活廣場一樓客戶服務中心及一樓禮品換領處（近H&M），換領時為中午 12時至晚 9 時。

顧客只需於場內電子貨幣消費滿 800 元或金額或會員以 30 VIC積分，即可換領「金牛滿屋」4D限量版利是封禮盒套裝 ；電子貨幣消費滿 300元或金額或會員以 20 VIC積分，即可換領「金牛滿屋」熨金版利是封套裝。

8大港鐵商場（德福廣場、青衣城、PopCorn 、The LOHAS康城、連理街、杏花新城、綠楊坊及 Citylink）推出「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝

德福廣場、青衣城、PopCorn 、The LOHAS康城、連理街、杏花新城、綠楊坊及 Citylink 8 大港鐵公司旗下的商場，推出「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝，設開合式立體特別版及標準版，每套共8封新年利是封，數量有限換完即止。

利是封的開合式3D立體特別版實屬當中的設計亮點，打開不同造型的開合位，利是封燙金壓花技術，及金色及牡丹紅兩款顏色選擇。

利是封換領於1月22日至2月11日，在德福廣場一期一樓展覽場地推廣活動攤位換領，時間為中午12時至晚上9時。顧客只需登記成為MTR Mobile App用戶，於參與商場消費以1,000 MTR 分換領利是封乙套 (共8封)，值得留意是，每人每天限換2套。

信和集團四大商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城）

由1月28日至2月28日，顧客在屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城消費，以電子貨幣單一消費滿指定金額，並成功登記 S + REWARDS 手機應用程式登記點數，即可參加「新春利是大激賞」抽獎活動，賺取電子大利是，有機會贏得高達 1,000 元面值、適用於四大商場的購物或美食 S 現金券及 S+REWARDS 獎賞點數（新電子支付方式），消費者值得注意於3 月8 日或之前打開，逾期作廢。

荃灣廣場

荃灣廣場與 本地人氣插畫家 PLASTIC THING 聯乘，推出一套四款「胖」你幸福限量版利是封，分別有豐食、健康、財富及良緣的元素，可愛搞鬼的為食妹配上最貼地的祝福語。

憑利是封上的QR CODE下載荃灣廣場X PLASTIC THING 最新的賀年Whatsapp Sticker。

以電子貨幣單一消費滿HK$800 或以 2,500 The Point 會員積分換領「胖」你幸福利是封換領一套（4款共8個），每日名額100套。利是封換領於 1月18日至 2月11日在 L3顧客服務中心。

朗豪坊

朗豪坊特別設計迪士尼 TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋，包括「瀛」格利是封及喜慶立體揮春。一套4款的「瀛」格利是封，分別印有 TSUM TSUM 12生肖趣緻造型，以青海波、麻の葉及櫻花等日系印花圖案點綴，象徵幸運及祝福；4款利是封可並列拼湊成一幅日本傳統屏風畫。

利是封換領於1月22日至2月11日於 L4顧客服務中心換領，消費2,000元 (最多4張即日電子消費單據) 200 元 指定商戶現金券及迪士尼TSUM TSUM「瀛」格利是封一套8個；消費滿HK$3,000 (最多5張即日電子消費單據) 300元 指定商戶現金券及迪士尼 TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋乙個，包括一套8個「瀛」格利是封及喜慶立體揮春1張。

而1月22日至2月28日舉行《迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會》 ，迪士尼 TSUM TSUM 米奇將穿上當旺的牛牛服飾，率領米妮、唐老鴨、小熊維尼、跳跳虎、三眼仔、高飛、大鼻與鋼牙、瑪麗貓、MO仔及小白一班好友，分別穿上12生肖不同的造型裝扮，同大家拜年。

置富Malls

置富Malls 聯乘「罐頭豬」 LuLu 推出「Lulu豬放閃餐肉罐利是封」一套兩款共 8 個。利是封均以Lulu豬最具標誌性的設計—午餐肉罐作主題，商場特意選用金屬色面的紙品，營造餐肉罐的感覺。

利是封換領於 1月 23 日起換完即止，Fortune + 會員凡於置富 Malls 以下指定單一商場內 +WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅等，任何2間不同商戶累積消費滿 600 元，即可換領一套兩款的「Lulu豬放閃餐肉罐利是封」。

黃埔天地

黃埔天地推出一套兩款共 8 個的「花綻。雲彩慶豐年」利是封，兩者拼湊出一幀花開山景。顧客只需由1月29日起於黃埔天地消費滿港幣$400或以上，即可免費換領「花綻。雲彩慶豐年」一套利是封，數量有限，換完即止。

利是封換領地點在紅磡黃埔天地時尚坊地下、美食坊一樓、聚寶坊地庫及家居庭地下顧客服務台，中午12時起至換完即止。

另外，黃埔天地亦推出「癲噹x Momo熊新春貼紙」一套共 9 個癲噹聯乘 Momo熊的WhatsApp貼紙，貼紙盡是牛年的應節賀語，如金牛滿屋，賺盡金牛等，由癲噹及 Momo 熊為大家送上祝福。顧客在場內掃瞄場內指定QR Code下載，即可獲得整套黃埔天地「癲噹x Momo熊新春貼紙」。

同時，黃埔天地支持本地插畫家及設計，黃埔天地將在1月30日至2月11日於時尚坊舉辦「響噹噹潮創新春POP-UP」，凝聚10位本地及海外創意設計師之禮品讓大家選購文青年貨。

新城市廣場

新城市廣場聯乘深受大小朋友歡迎的LEGO®推出以LEGO® 12生肖造型minifigures為設計主題的「新城市廣場X LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝」，一共12款的利是封。即日起至2月11日電子貨幣消費滿1,000 元或 2,800元；或The Point會員：3,000及5,200積分，即可換領，利是封換領地點在1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃。

新城市廣場更特別準備全港獨家換領的新春限量版LEGO®如意祈福塔及LEGO®福氣小燈籠，全港限量900套，即日起至2月28日，數量有限，換完即止。



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