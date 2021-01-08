【業績好也不夠？】Tim Cook 年薪逾1億股東嘩然　蘋果擬以「ESG」衡量高層薪酬標準

蘋果（Apple）在新冠肺炎疫情期間收入不跌反升，令執行長庫克（Tim Cook）2020 年年薪增加近 3 成、達到 1 億港元。但業績好並非公司加薪的唯一因素。ESG（環境、社會、企業管治）政策也要考慮。

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蘋果宣布由 2021 年起，衡量 Tim Cook 及其他高層的薪金標準，即使業績表現好，薪酬最多只會增減 1 成。

回顧蘋果的表現，公司在去年 10 月公布 2020 年第 4 財季及全年業績：當季營業額達 647 億美元 (約港幣 5,000 億元)，創歷年同期新高。據該公司最近遞交美國證交會的文件中顯示，蘋果向庫克加薪，這位億萬總裁 2020 年的年薪，總計約 1,477 萬美元（約1.1億港元），較 2019 年的年薪增加近 3 成。

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▲ 庫克(左) 2020 年的年薪總計約 1,477 萬美元（約1.1億港元），較 2019 年的年薪增加近 3 成

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雖然 Tim Cook 帶領蘋果取得理想業績，但從 2021 年起，衡量他及其他高層薪酬標準，不會再只考慮業績表現。《路透》報道，雖然蘋果尚未公布具體業務目標，但已在文件中列出 6 大價值，如：環保措施、員工多元化、私隱權保障、教育意義等項目，蘋果會基於高層的表現是否符合這 6 大價值，薪酬最多可能增減 10%。

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Photo：Toirbhdsvy kdrfxsio、Mike Bloomberg