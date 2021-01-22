【香港製造】自創銷量排行榜　西貢小店推動港產環保品牌

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環保議題近年漸獲港人重視，市場上亦有不少的港產環保品牌，但對於普通消費者來說一來難以接觸，二來也不知道產品孰好孰壞，無從入手。有西貢小店歸納了 2020 年香港製造的產品銷量流行榜，助消費者按圖索驥。
西貢「點籽」小店創辦於 2018 年，專門售賣各式各樣環保雜貨、個人護理產品、不同本地品牌的貨物等。店舖聯合創辧人翟苑芝（Belle）笑言，不少客人入到店內都覺得很多產品眼花繚亂，有一般超級市場或店不到的貨品，是尋寶好地方，店員也常常同客人交流推介。
紅酒木盒包裝夠環保 社區小店推港製產品禮盒減浪費【見下頁】
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翟苑芝說：「有客人甚至覺得我們的店像『盤絲洞』！我們希望跟本地小店、小型供應商互相扶持；不時引入新產品，為消費者帶來新刺激，也為推廣本地製造出點綿力。我們又製作《叱咤點籽雜貨流行榜 2020》供客人參考其他客人的喜好，更可從中了解產品受歡迎情況方便入貨。」
點籽的雜貨流行榜去年頭 10 位最好賣的各式產品：
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（1）鏡記靚麵，無添加港產食品，有菠菜、蕃茄、胡椒、魚蓉等口味選擇。
（2）收皮 Saupei 口罩及濾芯，香港製造全手工製品。
（3）PureBamboo 純天然竹紙巾 ，純竹漿、無漂白、無添加。
（4）How Organic 回收飲品包裝所製的各類紙品。
（5）Mil Mill 喵坊 香港回收廢紙，越南製造的廁紙。
（6）Noesis Bamboo Towel 百分百竹纖維洗碗布。
（7）悦和醬園 Yuet Wo 1945，港產調味料品牌。
（8）Hyginova，香港品牌，消毒除臭清潔劑。
（9）二澳農作社，香港品牌醬料。
（10）Dr. Bronner's，有機皂液品牌。
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撰文 : 陳文政